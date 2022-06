Después del domingo sabremos quién interfirió nuestras comunicaciones: Gustavo Petro

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo, para hablar de temas de su campaña política de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de junio.

Para empezar, Petro se refirió a los polémicos videos en los que su campaña, en cabeza del senador Roy Barreras, hablan sobre una estrategia en contra de Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez.

“Es una interferencia a nuestras comunicaciones y eso ya lo probamos, hicimos unos exámenes con expertos alrededor del tema y la conclusión a la que llegaron es que interfirieron las comunicaciones alrededor del Zoom de la Colombia Humana, no hay grabaciones por fuera de eso”, explicó el candidato.

Sumado a esto, el líder del Pacto Histórico aseguró que “cometió un error” al ceder a tener reuniones vía Zoom para poder tener la opinión de algunos asesores de él que residen en el exterior.

“Allí nunca vi un problema, yo siempre he sido el que toma las decisiones finales de la campaña. Las personas a veces hacían expresiones que no me gustaban, incluso yo mismo pedí que todos los videos fueran publicados completos y sin editar, pero no quisieron atender mi solicitud”.

De igual forma, Petro aseguró que una vez pasen las elecciones de segunda vuelta, se conocerá quién interfirió las comunicaciones de su partido.

“Después del domingo sabremos con la informática forense, quién interfirió nuestras comunicaciones. Es algo muy poderoso porque son 7 meses permanentes y dedicados a extraer y a estar en línea y grabar, porque quien graba es que el interfiere, no nosotros”.

Por último, Gustavo Petro indicó que a pesar de las grabaciones filtradas, no han podido comprobar “ninguna irregularidad y ni una mala palabra, nada hay porque en esto he sido muy ético”.

Escuche el fragmento de la entrevista de Gustavo Petro en la que asegura que revelará quién reveló las conversaciones de su campaña a continuación:

Escuche la entrevista completa con el candidato presidencial: