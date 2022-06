Asamblea del Atlántico citó a gerente de ESE universitaria a control político

La Asamblea del Atlántico llamó a control político al gerente de la Empresa Social del Estado, ESE Universitaria departamental, entidad que presta servicios de salud de segundo y tercer nivel.

De acuerdo con los diputados citantes, hay inconsistencias en el informe presentado por la entidad frente al proyecto que fue respaldado por la corporación.

Pese a que la iniciativa contó inicialmente con el apoyo político de los miembros de la Asamblea por las garantías que brindaría en la prestación del servicio, aseguraron que la realidad es diferente a lo propuesto.

Luis Posso, el gerente de la ESE, que agrupa 4 hospitales (Hospital Niño Jesús, ESE Cari, Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad y el Hospital de Sabanalarga) aseguró que el modelo de red actual reúne a las instituciones como una sola y que los resultados financieros han sido favorables.

Sin embargo, entre los cuestionamientos de los diputados, se encuentra que el informe no incluyó la facturación, por lo que no se puede saber si la propuesta es sostenible, ya que no individualiza el gasto de las sedes.

Adicionalmente, señalaron que la centralización del servicio no cumple con lo que se presentó inicialmente, por lo que analizarán el desarrollo y cumplimiento de metas de la ESE.