Les quedó grande: Lucia Bastidas al Distrito tras largas filas de contribuyentes

Bogotá

Este jueves se volvieron a registrar largas filas en el SuperCade de la carrera 30 en Bogotá por cuenta del pago del impuesto predial en la ciudad, con el 10% de descuento que vence este viernes 24 de junio. Miles de usuarios llegaron desde muy temprano para poder pagar y obtener el beneficio, ya que se siguen presentando problemas en la plataforma que debería recibir los pagos de los contribuyentes.

Ante este hecho, desde el Concejo, reclaman al Distrito celeridad y explicaciones sobre este proceso que ha generado traumatismos. “Hemos venido denunciando que la plataforma se quedó pequeña, los datos que contrataron del Distrito han afectado a la ciudadanía, hoy a pesar la lluvia la gente estuvo allí porque no tiene otra opción, hay fallas técnicas todavía, sin duda ha mejorado el servicio entre ayer y hoy, pero las fallas técnicas siguen estando al orden del día, hoy hay mejor contingencia claro que sí, pero hay gente que se va a quedar sin pagar el impuesto con el descuento.”

Por eso, Lucia Bastidas agregó: “Hubo fallas en la implementación, cada usuario no entendía como debía hacerlo, la primera inscripción que hicieron o tenían datos de la gente y no tenían como comunicarse (…) lo que vemos es un caos en el software, pusieron carpas, pero de fondo la responsabilidad técnica no la han asumido y no la han resuelto de todo, no es fácil para la gente, no es porque la gente no sepa utilizarlo, sino que no se deja el sistema.”

“Deberían ver el plazo que ya se había ampliado, les quedó grande, me han dicho que el recaudo va bien frente a los esperados y no van a ampliar el plazo, lo qué pasó es que el sistema no es muy bueno, tiene filtros, afecta a los tramitadores, pero también afecta a los usuarios, las fallas las tiene que asumir la Secretaría de Hacienda, las contingencias que mejoraron pero que no son las óptimas para los usuarios. El tema de fondo no está resuelto,” puntualizó la concejal en diálogo con W Radio.