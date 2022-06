Damnificados de tragedia en Pereira denuncian que no han recibido apoyos de vivienda

Desde la tragedia ocurrida el pasado mes de febrero donde fallecieron 17 personas, 34 resultaron heridas y más de 400 quedaron damnificadas, la comunidad ha venido denunciando que no se han realizado las entregas de ayudas como habían prometido las administraciones municipal y departamental.

En materia de vivienda, el compromiso de las autoridades era realizar entregas de subsidio de arrendamiento mientras se iniciaban los procesos de reubicación de las familias, sin embargo, Astrid Sabogal, veedora ciudadana y líder de la comunidad, manifestó que dichas entregas no se realizaron y que muchos de los damnificados no han podido arrendar un lugar para vivir.

"Siguen las inconformidades porque no se ha podido cumplir al 100 % con todo lo que demanda la comunidad afectada por este deslizamiento. Muchos de ellos aún están refugiados donde familiares, amigos, vecinos porque las personas no cumplen con los requisitos. Muchas de estas familias no tienen unos trabajos estables, son trabajadoras de casas de familia, viven del día a día, no tienen un contrato estable entonces probablemente no van a conseguir quién les arriende", señaló.

Lea también: Un nuevo deslizamiento de tierra genera alerta en la Avenida del Río en Pereira

Manifestó también que no se les ha entregado información certera sobre el proceso de relocalización que estableció la sentencia de un juez, pues no les han dicho las zonas exactas donde serán reubicados ni el tiempo en el que sucederá dicho proceso.