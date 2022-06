Asesinan a santandereana y su familia no tiene dinero para su repatriación

Sandra Parra, de 32 años, habría sido asesinada en Lima, Perú, por un hombre que la pretendía desde hace tres años.

La tristeza y preocupación en la familia santandereana no es solo su muerte si no que no tienen dinero para su repatriación. Según lo que le ha notificado la Cancillería a los parientes es que se necesitan de 3.500 a 10 mil dólares, que equivale a 14 o 20 millones de pesos.

Puede leer: Garantizan seguridad al público en corrida de toros en Charalá, Santander

Stefany Zapata, de la fundación Amigos de Verdad, ubicada en Bucaramanga, contó que Sandra desde Perú mantenía a su mamá que vive en la ciudad de los parques y por eso, necesitan ayuda económica para darle su cristiana sepultura.

Lea en W: Atentan contra estación de Policía de Barrancabermeja: no se presentan heridos

“Ella lo único que quiere es que la gente le ayude a despedirse de su hija, darle el último adiós, es más, estoy hablando con un grupo de feministas en Perú para buscar apoyo, no nos podemos quedar calladas, deben traer el cuerpo de Sandra a Bucaramanga”, señaló.

Según Zapata, el sujeto que la asesinó está privado de su libertad, se le endilgó el delito de feminicidio y no aceptó cargos.