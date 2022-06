Ghislaine Maxwell debió tener una cadena perpetua: Michelle Licata

La británica Ghislaine Maxwell, examante y mano derecha del financiero Jeffrey Epstein, fue condenada a 20 años de cárcel después de que el pasado diciembre un tribunal la declarara culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico sexual de menores de edad, reclutadas para Epstein.

Tras esta decisión, Michelle Licata, víctima de Jeffrey Epstein, pasó por los micrófonos de La W para rechazar la condena y hablar de las repercusiones que tiene esta decisión.

Licata indicó que “Maxwell debió tener una cadena perpetua, no solo 20 años, ella no quería verse como una villana, pero ella misma se victimizó. Espero que quien tome ese caso más adelante le niegue la salida temprana de prisión porque lo que ella hizo afectó la vida de niñas que ahora son mujeres, necesita pagar por lo que hizo”.

De igual forma, resaltó que ella tuvo acercamientos con Jeffrey Epstein a sus 16 años, pero no tuvo ningún intermediario, lo hizo a través de una amiga cercana. “La razón por la que estuve en silencio es porque tenía miedo en la forma en la que las personas me iban a mirar (…) no quería que supieran el secreto más oscuro que he tenido, ha sido muy difícil, por eso hablé hasta hace poco”.

Por otra parte, Licata expresó que quiere justicia para todas las personas que fueron víctimas de Jeffrey Epstein y del círculo de personas que estaban involucradas en ese negocio. Asimismo, dijo que por ahora no tiene paz debido a que es un tema que la ha atormentado desde que tiene 16 años y ahora tiene 34 años.

“No recibí justicia con Epstein y con esta condena estamos viendo un poco de justicia, pero ella va a apelar. Hay que hacer mucho más, necesitamos que se haga justicia. Estas personas con dinero y poder no deben mandar en el mundo, los demás deben saber que nosotras importamos.”

Escuche la entrevista completa a continuación: