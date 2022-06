“No más ayuda militar para Colombia”: Comisión Verdad ante Parlamento Europeo

Ante el Parlamento Europeo los comisionados de la verdad Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia presentaron los hallazgos y recomendaciones de ese órgano transicional en su informe final. Allí, el comisionado Beristain pidió ante los representantes de la Unión Europea, que el país no reciba más ayuda militar, “sino para la paz”.

“Hemos pedido a la comunidad internacional no más ayuda militar para Colombia ¡no más ayuda militar!, sólo ayuda para la paz, no más ayuda para fomentar la guerra, esto no es lo que Colombia necesita, ni una dinámica de la guerra” sentenció.

Además, indicó que hallaron que los grupos paramilitares han sido los mayores perpetradores y responsables de victimizaciones en el conflicto, y que el modelo de seguridad actual que impera en el país ha sido un problema en sí mismo.

“Sabemos que los grupos paramilitares han sido los mayores responsables de la victimización en el país, y sabemos también que allí se llevó una campaña de terror, mientras eso pasaba sin una reacción social a lo que estaba pasando (...) para nosotros el paramilitarismo no es el actor armado solo, es un entramado de relaciones”, afirmó.

Por otra parte, el comisionado de la verdad Alejandro Valencia se refirió a las recomendaciones y acusó ante la Unión Europea que en el gobierno del presidente Duque la implementación del Acuerdo de Paz se redujo en “muchos temas”.

Asimismo, señaló que plantean un nuevo escenario para el manejo de las drogas hacia la “regulación responsable”, reiterando que la guerra contra el narcotráfico, apoyada por gobiernos como Estados Unidos, ha sido un fracaso.

“Colombia tiene toda la legitimidad para decirlo, que hay que transitar hacia la regulación legal y sobre todo, que también tiene que cambiar el modelo de cooperación internacional, desafortunadamente la lucha contra el narcotráfico ha sido impulsada por gobiernos como Estados Unidos, pero esa política ha fracasado, militarizado más la guerra y criminalizado al campesinado” indicó el comisionado Valencia.

A su vez, Valencia enfatizó en que el país requiere un “modelo de seguridad” para la paz y no para la guerra, así como la reducción del presupuesto para las Fuerzas Militares. Mientras que el comisionado Beristain indicó que en Colombia ha habido una “contrarreforma agraria violenta”, una penetración gravísima del narcotráfico a toda escala y que la paz “nunca ha sido un proyecto de nación”.