Quería volver a este punto: Pipe Peláez sobre su más reciente álbum ‘El de Siempre’

El cantautor colombo venezolano, Felipe Peláez, más conocido como ‘Pipe’ Peláez, lanzó ‘Vivito y coleando’, el sencillo que le dio apertura a su más reciente producción discográfica álbum ‘El de Siempre’.

Con los 10 temas que componen este nuevo álbum, el cantante retomó sus raíces y presentó vallenatos de su completa autoría que, según él, aprovechó para componer en medio de la pandemia del COVID–19.

“Esto es gracias a la pandemia, me dediqué de lleno a la composición, hice más de 50 canciones. Todo el álbum es de mi autoría, estoy repleto de felicidad. Es un álbum de vallenato, del Caribe”, recalcó para Contrarreloj de W Radio.

Peláez, quien es uno de los cantantes que más destacan en el género del vallenato, quiso regalarles este disco a todas esas parejas que no se olvidan a pesar del paso del tiempo. ‘Vivito y coleando’, es un vallenato romántico en el que resalta el sonido del acordeón.

“Yo quería volver a este punto, me lo estoy disfrutando”, dijo.

Por otra parte, el cantante recordó su trayectoria musical y afirmó que fue muy duro comenzar, pues contó que, en los primeros tres proyectos que realizó al lado de su disquera, no recibió el apoyo que esperaba.

“En Sony no sabían cómo decirme, me bailaban el indio para volver a grabar el disco, decidí quedarme quieto, hasta que Dios me dio la bendición de que se pega una canción que hice desprevenidamente que se llama ‘cuando quieras quiero’, no es cuando uno quiera, aprendí que uno tiene que hacer la música para la gente, no para mí”.

Asimismo, contó para W Radio haber cumplido el sueño de terminar su álbum sinfónico, por el cual trabajó durante 7 años. Además, habló de una sorpresa que tiene para sus seguidores en diciembre.

“En diciembre depronto viene un álbum de música ranchera, vienen sorpresas”, apuntó.

Finalmente reiteró que este álbum es “por, para y de la gente”, y que, por petición de muchos de sus fanáticos, decidió volver al vallenato.

“Estamos un poco más inclinados hacia lo tradicional”, puntualizó.