Las recomendaciones de Duque a los proyectos de Petro

En medio de la presentación de los Pactos por el crecimiento y la generación de empleo, el presidente Iván Duque hizo una serie de recomendaciones a las propuestas y cambios con los que viene el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro. Sí bien, el mandatario aseguró que le desea lo mejor al gobierno entrante, también fue enfático en decir que un gobierno no puede tomar decisiones basadas únicamente en ideologías políticas y que ningún país progresa si no se le da certidumbre al sector privado.

En ese sentido, Duque inició sus recomendaciones hablando del petróleo, “porque no nos pueden decir a nosotros: ‘petróleo no’. Porque resulta que el petróleo, gústenos o no, representa cerca del 40 % de la inversión extranjera directa en el país, más del 40 % en la generación de divisas, más del 30 % de la capitalización bursátil y más del 20 % de los ingresos tributarios de la nación”. Indicó que, por lo tanto, este es un sector estratégico en virtud de todos estos argumentos, pero recordó que Colombia no depende de este sector para la generación de energía, “porque más del 90 % de la energía es renovable y sigue creciendo, sumándole hídricas y el potencial de las renovables no convencionales”.

Así mismo, se refirió, al complejo panorama económico y social en el planeta, derivado de la pandemia del COVID-19, y a la posible recesión en Estados Unidos, lo cual, seguramente tendrá un impacto en el mundo.

“Se avecina una recesión en los Estados Unidos. Ayer el precio del petróleo cayó a un 10 %. Y es probable que, frente a esas expectativas de recesión, el precio del petróleo siga cayendo. Esa caída, nosotros tenemos que saberla administrar fiscalmente, pero sin perder la certidumbre sobre el sector minero-energético. Porque si el precio cae, y adicionalmente, se generan temores en el sector de hidrocarburos para que haya más inversión y más producción, el golpe para el país es dos veces más grande”, dijo el mandatario.

También, aseguró que no se necesita una reforma tributaria, a menos que se quiera gastar más, “si de da una recesión en Estados Unidos que es nuestro socio comercial, con alta inflación y, por lo tanto, aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal, la única cosa que no es conveniente hacer en este momento es aumentarles la carga tributaria a quienes tienen capacidad de inversión en nuestra economía. Sí se le aumenta la carga tributaria, sobre todo al patrimonio, sea corporativo o sea a las personas naturales, que también suelen ser accionistas, dueños y participantes en el sector corporativo, vamos a generar una ‘desinversión’, en un momento donde la inversión es un motor de crecimiento”.

Por otra parte, defendió a los llamados ‘inversionistas institucionales’, como los que participan activamente de sectores tan importantes como la salud.” Nosotros tenemos hoy un sistema de participación privada que nos ha llevado a tener éxitos. El éxito del sistema de salud en Colombia no es porque hayamos tenido una buena política en materia de vacunación. Es porque tuvimos, sí, una buena política, pero un buen sistema también”.

Así mismo, señaló que tampoco pueden darse mensajes equivocados en materia pensional, si bien afirmó estar “absolutamente de acuerdo” con la necesidad de un pilar solidario pensional. “Colombia no debería estar dándoles tantos subsidios a quienes más recursos tienen en materia del sistema pensional. Pero, por la puerta de atrás, que he visto en varios países de América Latina, y me preocupa que digan: a partir de mañana, por ley, por decreto, a partir de cuatro salarios mínimos se van al régimen público. Eso significa quitarle cerca del 80 % de quienes están en los fondos privados para que se vayan obligatoriamente al régimen público”.