Nuevo cuestionamiento al coordinador del empalme para el sector justicia

Colombia

El abogado conservador Guillermo Francisco Reyes González ha sido objeto de varios cuestionamientos desde que el presidente electo Gustavo Petro lo designó como el coordinador para el empalme del sector Justicia.

La posibilidad que tiene de convertirse en el próximo ministro de Justicia desenterró varios viejos casos de plagio que él niega o matiza, pero que ha expuesto y documentado el abogado constitucionalista y columnista de El Espectador Rodrigo Uprimny, respaldado por el hijo del fallecido autor de algunos de los documentos plagiados.

Sin embargo, no es de eso que hablaremos hoy. Esta es una historia distinta y que requiere un contexto.

La decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que cualquier niño que nazca en territorio de la unión americana es estadounidense, sin importar la condición migratoria de sus padres, si son extranjeros indocumentados tiene igual derecho. La norma solo contempla una excepción: si el niño es hijo de diplomáticos.

El servicio de naturalización e inmigración de Estados Unidos lo informa y explica de esta manera: “Un hijo de un funcionario diplomático extranjero, acreditado en los Estados Unidos, no está sujeto a la jurisdicción del derecho estadounidense. Por lo tanto, esa persona no puede ser considerada ciudadana estadounidense por nacimiento conforme a la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos”

En el año 2002, el protagonista de nuestra historia, el doctor Guillermo Reyes, era ministro consejero de la Misión de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, con sede en Nueva York.

Es decir, era diplomático con inmunidad reconocida por Estados Unidos. Su jefe inmediato era el Embajador de Colombia ante la ONU, el exfiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento.

El doctor Reyes y su esposa, la doctora Carmen Larrazábal, tuvieron un hijo que nació ese año 2002 en un hospital de Manhattan.

Y aquí empiezan las versiones encontradas.

Según el embajador de la época, el doctor Alfonso Valdivieso, el ministro consejero Guillermo Reyes registró a su hijo sin declarar que era diplomático y a juicio suyo engañó al gobierno de Estados Unidos al ocultar esa condición para lograr que el bebé obtuviera la nacionalidad y el pasaporte de ese país.

El doctor Reyes, con quien hablé anoche, tiene otra versión. Me contó que su hijo nació en un hospital de Park Avenue y la calle 79. En ese momento, según él, nadie le preguntó si era diplomático. Los empleados asumieron que el niño tenía derecho a la nacionalidad estadounidense y por eso a él le enviaron el certificado de nacimiento y el pasaporte, sin solicitarlo.

Según la versión del doctor Guillermo Reyes, cuando el embajador Valdivieso lo denunció ante el Ministerio de Relaciones Exteriores por estos hechos, se inició una investigación, Reyes optó voluntariamente por renunciar a la ciudadanía estadounidense de su hijo y el proceso le fue archivado.

Me da mucha vergüenza contradecir al doctor Guillermo Reyes, pero después de hablar con él anoche consulté con un abogado experto en temas de inmigración sobre si podía ser posible que le hubieran enviado al doctor Reyes el pasaporte estadounidense de su hijo sin pedirlo y la respuesta fue un rotundo NO.

En primer lugar, el certificado de nacimiento debe ir acompañado de declaración de los padres. Es decir, no llega sin que medie gestión de los progenitores.

En segundo lugar, el pasaporte no se entrega automáticamente puesto que es un documento de viaje que se debe solicitar, no todos los estadounidenses tienen pasaporte, solo quienes lo soliciten. En consecuencia, el gobierno no lo otorga de oficio y es necesario que los padres lo pidan a nombre del recién nacido, cumplan con unos requisitos y paguen unas tarifas.

Tanto ahora, como en la época en que nació el hijo del doctor Reyes, para pedir un pasaporte americano se necesita:

Llenar un formulario llamado DS-11.

Llevar al bebé a la oficina de pasaportes para solicitar el documento.

Mostrar el certificado de nacimiento en Estados Unidos.

Que acudan los dos padres o al menos uno con autorización legal del otro para la expedición del pasaporte.

Dos fotos a color del recién nacido.

Pagar una tarifa que en este momento es de 115 dólares por la aplicación y la expedición.

Reitero que me da pena contradecir al doctor Reyes, pero en ninguna época el gobierno de Estados Unidos ha expedido un pasaporte oficiosamente, sin petición expresa de los padres. Luego su versión sobre el pasaporte que le llegó sin pedirlo, no se ajusta a la verdad.

Lo único cierto es que el proceso contra Guillermo Reyes fue archivado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así me lo confirmó una alta fuente de la cancillería. Y fue archivado después de que él renunciara a la nacionalidad estadounidense de su hijo, a la cual, como queda claro, no tenía derecho legalmente.

Hace unos minutos, el doctor Reyes me hizo llegar la decisión de archivo de la Cancillería. Noto que quien investigó preguntó si un funcionario consular tenía derecho a pedir la nacionalidad de un hijo nacido en Estados Unidos. La pregunta era incorrecta porque Guillermo Reyes no era un funcionario consular, sino un diplomático con inmunidad plena.