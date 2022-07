Por intento de hackeo, página de la Supersociedades está caída hace más de 12 horas

La Superintendencia de Sociedades fue víctima de un intento de ataque cibernético por lo que su página web está caída desde hace más de 12 horas.

Aunque los hackers no alcanzaron a secuestrar la información, están revisando equipo por equipo a efectos de que no quede riesgo alguno.

“Los expertos nos dicen que se trata de un “incidente” que no prosperó para convertirse en un ataque cibernético, sin embargo, por prevención los sistemas se están revisando, por fortuna no alcanzaron a secuestrar la información y ahora estamos en el tema de revisar equipo por equipo a efectos de que no quede riesgo alguno”, señaló la entidad.

Pero, además, esto llevó a que se suspendieran los términos de los procesos judiciales, administrativos y disciplinarios, como los procesos de insolvencia e intervención, desde el 24 de junio hasta el 10 de julio de 2022 lo que ha llevado a que en varias personas que se preguntan por qué no tienen servidores y sistemas de “repuesto” como lo tienen varias entidades públicas y privadas.

Así que para radicar documentos se tiene que hacer de manera presencial en la sede de Bogotá, ubicada en la calle 26.