¿Se están cerrando jardines infantiles en Bogotá?

Bogotá

En diálogo con W Radio, Liliana, una de las profesoras de los jardines infantiles que funcionan en la ciudad, denunció, según ella, que por parte de la Secretaría de Integración Social se vienen registrando una serie de irregularidades que han derivado en el cierre de tres de estos centros, en donde se atienden menores de edad en convenio con instituciones privadas.

Los jardines afectados están ubicados en Suba, Engativá y el barrio Galán.

“Desde que inició esta administración distrital, desafortunadamente se vienen cerrando jardines financiados. Lo que han hecho es pasar a niños a jardines directos, todos estos tenían convenio hasta el 30 de junio, se hizo todo el proceso y la sorpresa fue que de los 45 jardines que debían ser renovados, tres jardines quedaron sin ser adicionados. Uno queda en el Galán; otro queda en Suba; y otro en Fontibón. Cuando preguntamos, la respuesta fue que no alcanzamos”, señaló Liliana.

“La atención en jardines, desde que inició esta administración, es desafortunada. No solo han cerrado jardines indiscriminadamente, sino que dejan los tres sin servicio hasta septiembre. Rápidamente, lo que hacen es reunir a los padres para decir que los van a enviar a los que maneja la Secretaría, pero todos sabemos los inconvenientes que tienen: alimentos que no llegan, salarios de profesores, los niños son humanos que llevan un proceso con docentes. No es solo que digan que les vamos a poner la ruta y manden los niños a 20 minutos o una hora”, agregó.

Sin embargo, Hernando Parra, subdirector para la Infancia, dijo que: “la Secretaría de Integración Social no ha cerrado jardines. En esta administración es donde más jardines se han abierto, de 13 jardines nocturnos hasta 52, hemos abierto en horarios flexibles. En esta administración hay 79 que atienden hasta las 10:00 de la noche; se han ampliado servicios para los niños y las familias, son grandes avances que hemos hecho”.

“No se ha cerrado, todo lo contrario, se han abierto jardines, tenemos una cobertura récord (…) las cifras del cierre no son ciertas, no tenemos 18 jardines, eso no es cierto, la población sigue siendo atendida, tenemos una situación en Fontibón de un jardín que terminó su relación con nosotros, pero el servicio se sigue prestando, simplemente la terminación de un contrato y el inicio de otro contrato a veces puede generar uno u otro día que no inicia, pero el servicio se sigue prestando”, concluyó Parra.