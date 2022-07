Darío Acevedo negó haber silenciado a las víctimas del conflicto

Durante su intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por las medidas cautelares sobre la colección “Voces para transformar a Colombia” en la que fue acusado de alterar los relatos de las víctimas, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) Darío Acevedo, se defendió.

En la audiencia contradijo lo expresado por el exdirector Gonzalo Sánchez en referencia a un mural sobre falsos positivos, indicando que en ningún momento ordenó retirarlo de una exposición en Cali, y que lo único que hizo fue elegir qué mostrar en distintas exposiciones porque el espacio era más pequeño y todas las piezas no cabían.

“El doctor Gonzalo Sánchez en el testimonio habla de una imagen relacionada con falsos positivos, la imagen que se alude es un afiche de la Unión Patriótica. En ese afiche estaba la imagen de Bernardo Jaramillo” enfatizó.

Además, que la única pieza que pidió no mostrar fue un afiche de la Unión Patriótica, donde según lo que sostuvo, se veían a exintegrantes del secretariado de las Farc y porque corría 2019 y era época electoral de elecciones locales y departamentales.

“Yo le vi dos problemas a esa imagen, la primera: no debemos revolver víctimas y victimarios de esa manera como sin ninguna aclaración o explicación porque no la había. (...) El segundo problema era que ya estábamos en campaña electoral para alcaldes y gobernadores y nosotros estamos obligados en que en todos los eventos no puede haber aprovechamiento electoral” afirmó.

Asimismo, el director del Centro Nacional de Memoria expresó que desde un principio tuvo desacuerdos con los ejes temáticos de “Voces para transformar a Colombia” señalando que a su juicio “Cuerpo Tierra y Agua” eran conceptos que “anonimizaban” a las víctimas y eran más conceptos de “museólogos” que de las propias víctimas.

Aunque durante la diligencia fue enfático en que durante su administración buscó dar continuidad a los proyectos que venían de la de Gonzalo Sánchez (su predecesor), y que nunca buscó hacer una “exposición alternativa” a la colección, el magistrado Gustavo Salazar le mostró un correo dirigido al exdirector del museo Rafael Tamayo, en el que Acevedo le decía que esa colección no iba a ser el guión del Museo de Memoria de Colombia (determinación sin aparentes motivos técnicos).

El actual director del Centro Memoria también hizo mención a que desde incluso antes de tomar el cargo fue sometido a una campaña de desprestigio por distintos sectores celosos con su llegada a la dirección de esa entidad.