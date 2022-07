Me dijeron que si vuelvo me desaparecen: personero de Pueblo Bello fue desplazado

En Contrarreloj, el personero de Pueblo Bello, Roberto Marín, denunció que tuvo que salir de ese municipio enclavado en la Sierra Nevada de Santa Marta, por cuenta de las amenazas del Clan del Golfo, luego de que tras una investigación adelantada por varios meses, denunciara con nombre y alias a varios presuntos integrantes de ese grupo criminal.

Tras elevar las denuncias ante la Fiscalía, comenzaron las amenazas en su contra, que lo obligaron a dejar el municipio.

“Estoy vetado para el área de veredas y corregimientos del municipio, no he tenido algún problema con la parte de algunos puntos indígenas, pero sí hacia lo demás, no puedo desplazarme, me mandaron a decir que no fuera más para allá porque iba a ser objeto de una desaparición, no me iban a dejar volver” denunció.

Según el personero las denuncias sobre Clan del Golfo y otros temas administrativos las vienen haciendo desde principio de año, en corregimientos particularmente como Minas de Iracal.

“Nosotros hemos venido desempeñando nuestra función sobre diversos procesos como el PAE, el OCAD - PAZ, y también las amenazas a los líderes sociales, y tras ellas vino una situación personal en la cual soy objeto de amenazas de esos grupos que están en la Sierra Nevada de Santa Marta” afirmó.

Sobre la respuesta de la Unidad Nacional de Protección, señalando que el personero sólo denunció la situación de seguridad el pasado 8 de julio, el personero contradijo esa posición y señaló que las medidas de seguridad se pidieron desde el mes pasado (22 de junio).

“Las denuncias las hicimos desde el mes pasado, a finales de junio pusimos en conocimiento de la UNP la situación. Pero las denuncias que venimos haciendo las hemos hecho durante todo el primer semestre del año. No he obtenido respuesta de la UNP” expresó.

La entidad además indicó que el caso del personero fue priorizado y en los próximos días se espera definir su situación, pero no aclararon en cuántos días estimados. El personero por el momento solo puede ir al municipio acompañado de la fuerza pública.