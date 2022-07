“Es humillante que tras ocho años reconozcan que Hisgaura presenta fallas”: Veedor

Como humillante catalogaron los veedores de San Andrés los hallazgos que detectó la Contraloría general con la responsabilidad fiscal de 23.000 millones de pesos ante las falencias con el puente Hisgaura.

Danil Velandia, indicó que luego de ocho años el ente de control encuentra falencias, cuando ya se habían advertido desde el 2014, esto sin contar con la prueba de patología en el 2018 y que solo tres años después anuncien las fallas de la mega obra.

“Es humillante el hallazgo de la Contraloría cuando ya se había advertido, en ese momento no quisieron investigar, es humillante que luego de la patología y tres años después detecten presuntas fallas. Es un fiasco a la verdad, realizaron esas revisiones y no se sabe con qué tipo de técnicos se hizo, se tardaron más de 10 años en realizar las investigaciones, se dedicaron al puente Hisgaura, y no a las otras obras, como el de la Judía, y el pr 29 que eran de casi tres mil millones de pesos, eso simplemente se llama que es una institución que no sirve en este país, son actos políticos, no actúan preventivamente, la prueba patología dio un resultado, cómo pretenden que se van a cambiar losas cuando un resultado va ser la mayor defensa de Invías, y de Sacyr, no entiendo esa contradicción”.

Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga, CCB, siempre se hizo veeduría ante el sin número de irregularidades encontradas en el puente Hisgaura, ubicado en San Andrés

Desde esta entidad había terror de construir tres puentes y que el recurso solo iba para uno, que es el atirantado, Juan Carlos Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, indicó que las advertencias no fueron tomadas en cuenta, en su momento.

"Vemos grandes preocupaciones frente al puente, nos preocupaba que se quedaban sin financiación dos de los puentes, y durante un tiempo estuvimos advirtiendo de la necesidad de dejar una obra con las mejores condiciones, esos anuncios de los entes de control son importantes, pero hay que esperar en qué avanzan las investigaciones , pero sin duda celebramos que los entes estén pendientes".

La procuraduría abrió investigación a dos funcionarios del fondo de adaptación ya que su prresunta mala gestión en informes, puede generar un detrimento patrimonial tras los incrementos de la ejecución y mantenimiento que pueda tener el puente Hisgaura.

El ente de control calificó estos hechos como falta gravísima a título de culpa gravísima y tras todo lo que pueda suceder con esta obra de aquí en adelante, no existe la posibilidad de interponer algún recurso por parte de los exfuncionarios.