Investigan muerte de mujer tras someterse a una cirugía estética en Bucaramanga

Hellen Johana Gelvez, una mujer de 33 años oriunda de Barrancabermeja, se sometió a una cirugía de senos el 1 de julio del 2022, en un centro estético de Bucaramanga. Tras ser intervenida comenzó a complicarse y esto originó un traslado inmediato a la Clínica Bucaramanga para ser atendida.

La mujer no respondía ante las intervenciones de los médicos y de un momento a otro tuvo que ser trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, en donde duró 10 días. El último día antes de morir presentó muerte cerebral.

Uno de los familiares más cercanos, que pidió no dar su nombre, cree que la complicación en la salud fue al suministrarle varios medicamentos en medio de la cirugía.

“Helen muestra quebrantos de salud en la operación y el cirujano dice que se continúe con la operación, le faltaba cerrar la herida, según me dijeron que la iban a trasladar a la Clínica de Bucaramanga, porque iban a cerrar en el centro estético. La ponen en la camilla de la ambulancia, entramos a urgencias, el médico de turno la vió y pidió que se intubara, la suben a la UCI y comenzó a deteriorarse la salud, tenía una hinchazón en el cerebro. No respondía, le hicieron un examen y me dijeron que tenía muerte cerebral, la causa está en investigación (...) me enteré que es la tercera paciente que se muere por lo mismo”.

Se consultó con la clínica estética y la entidad negó haber operado a esta mujer de 33 años de edad, sin embargo, los familiares enviaron una foto a W Radio mostrando el nombre de la entidad de fondo antes de ingresar a la cirugía.