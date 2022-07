Se aviva polémica por marca de ropa EPK entre Bridgewood Capital y Tcherassi

Se aviva la polémica entre el fondo de inversión Bridgewood Capital y la familia Tcherassi, por la marca de ropa EPK. La empresa Akmios, que es del barranquillero Sanuel Tcherassi le respondió a Bridgewood que ellos fueron quienes ganaron el pulso por la marca EPK en la Superindustria hace unos meses, y no Bridgewood, que demandó muy tarde el uso de marca indebido.

Pero además, Tcherassi dice que la resolución sobre el registro marcario hasta ahora está en primera instancia, lo cual no les “prohíbe o limita en forma alguna el uso del signo EPEKA en Colombia”, porque la decisión no está en firme. Así las cosas, dice que Bridgewood capital Inc., “pretende conscientemente dar a esa decisión un alcance engañoso del que a todas luces carece”.

“No es cierto tampoco que Bridgewood Capital INC sea el dueño de EPK en todo el mundo. Samuel Tcherassi es el titular del nombre comercial EPK en Colombia y AKMIOS y sus empresas aliadas son titulares de la marca EPEKA en más de treinta países y de la marca EPK en cerca de cincuenta, derechos que le permiten acceder sin restricción alguna a los más importantes mercados del mundo”, remata en el comunicado.

Recordemos que los inicios de esta pelea jurídica comenzaron en 2017 y desde entonces cada vez surgen nuevos capítulos en este conflicto. En 2019 Bridgewood dio por terminada unilateralmente su relación comercial con Akmios y empezó con fuerza este pleito legal que aún continúa.

Y es que tras esa separación con Bridgewood, Tcherassi lanzó al mercado Epeka, su nueva marca de ropa infantil.