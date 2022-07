Elección de contralor: candidato pide aclarar medida de Tribunal de Cundinamarca

El candidato Víctor Salcedo, que está entre los 10 finalistas para ser en el próximo contralor general, envió una petición de aclaración a la orden del Tribunal de Cundinamarca de rehacer esta lista y señala que el no haber sido notificado de esto pueden “estar en riesgo mis derechos individuales adquiridos vía acto administrativo”.

Esa es una de las tres preguntas que elevó al Tribunal, que fueron:

¿Por qué razón no se me notificó del inicio de la actuación, no obstante poder estar en riesgo mis derechos individuales adquiridos vía acto administrativo particular como lo fue la expedición de la lista de elegibles? Me enteré de la decisión por medios de comunicación.

¿Por qué razón, si la decisión se funda en el mérito, no se tuvo en cuenta en su decisión los resultados de la prueba de conocimientos y solo se refirieron a la evaluación de la hoja de vida? En mi prueba de conocimientos obtuve 92,9.

¿Por qué razón, en la parte motiva de la decisión se hizo referencia a la evaluación de las hojas de vida antes de las reclamaciones? Es decir, el resultado evaluativo en el que motivó su decisión era la evaluación de hoja de vida que no estaba en firme. Yo presenté reclamación y se accedió a mi petición motivo por el cual mi puntaje en hoja de vida final fue de 77,5.

Por estos motivos él solicitó que mediante un auto se le aclaren estos puntos.