Verde Oxígeno nombra jefa vitalicia, no dejan entrar voces nuevas: Daniel Carvalho

A propósito de la expulsión de Daniel Carvalho, representante a la Cámara electo, y Humberto de la Calle, senador electo, W Fin de Semana conversó con el exconcejal de Antioquia sobre la decisión que tomó el partido Verde Oxígeno.

De acuerdo con Carvalho, ocurrió en la asamblea que se realizó el pasado sábado y que, según él, “estaba llena de irregularidades”. “No se han seguido los estatutos a la hora de citarlas, de nombrar a una nueva directora y veedora, empezamos a declarar la ilegalidad de la asamblea”, relató.

Justamente el representante electo se refirió a la entrada de nuevos militantes al partido y las dificultades que ha encontrado junto a Humberto de la Calle.

“Los militantes actuales, que son alrededor de 60, son amigos de Ingrid Betancourt y supongo que no tendrán problema, pero durante seis meses no nos han dejado inscribir militantes nuevos. Ella teme que llevemos a nuestra gente. Es un partido que se declara democrático, que quiere ser diferente a los demás, nombra una jefa vitalicia y no permite la entrada de voces nuevas”, aseguró Carvalho.

¿Qué pasó en la asamblea de Verde Oxígeno?

De acuerdo con Carvalho, han surgido críticas porque en dicha asamblea de Verde Oxígeno se quería definir la posición política del partido frente al próximo gobierno de Gustavo Petro. “Esa no es una decisión que le compete a la asamblea sino al Comité Congresional, es decir los dos congresistas con los que cuenta el partido”, explicó.

También indicó que el partido se quería declarar en oposición, pese a que en la asamblea argumentaron que se trataría de una “incoherencia”.

“Le expliqué a la asamblea y a la doctora Ingrid Betancourt que era completamente incoherente oponernos a un proyecto de gobierno de corte progresista con un enfoque ambiental, feminista, de implementación del Acuerdo de Paz, que esas han sido las banderas de Humberto de la Calle y mías”, agregó.

Finalmente dijo que en Verde Oxígeno se querían aprobar unos estatutos de “corte dictatorial” para otorgar, según él, una serie de poderes a la actual directora.

Por ahora están enfocados en presentar unas acciones legales contra Verde Oxígeno y “no ven con urgencia” entrar a otra colectividad.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia electo.