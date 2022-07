Marbelle ya tiene abogado para conciliar con Francia Márquez

Este lunes Marbelle tenía una audiencia de conciliación con la vicepresidenta electa Francia Márquez por el delito de injuria y calumnia, sin embargo, muchas personas se sorprendieron, pues en vez de verla en el bunker de la Fiscalía, la mujer prefirió cantarle al expresidente Álvaro Uribe en su cumpleaños. Al mejor estilo de Marilyn Monroe.

Uribe le respondió a la cantante con un poema de Neruda.

Me enteré de que la excusa de Marbelle para no asistir a la conciliación con la vicepresidenta no fue el cumpleaños de Uribe. Resulta que la cantante le dio poder a su nuevo defensor, se trata de Víctor Mosquera, el abogado internacionalista, quien estudiará el caso y buscará conciliar.

Y les tengo la ñapa. Ayer en un evento de la Procuraduría en Pasto, la procuradora Margarita Cabello tuvo un pequeño lapsus, de esos que las redes no perdonan.

“Somos modelo en materia de corrupción”, dijo Cabello. Un lapsus.

Pero eso sí, la procuradora aprovechó para decirle al presidente electo, Gustavo Petro, que “eliminar la Procuraduría, no es cambiar un articulito y requiere una Constituyente”.

¿Qué pasó con los otros twitteros citados a conciliación con Francia?

Ornella Cabezas, quien en plena campaña hizo un vídeo en TikTok simulando ser hija de Márquez, logró un acuerdo conciliatorio y se retractó.

“Realicé un video de la señora Francia Márquez, de cual me retracto. No soy la hija de la señora Francia Márquez y me retracto de todo lo que el video contiene”, dijo Cabezas.

En el caso de Miguel Polo Polo, su abogado solicitó que su caso se remita a la Sala Especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia al tener en cuenta que fue declarada su elección como congresista por la curul afro.

El periodista Gustavo Rugeles no hizo presencia ni presentó excusa por su inasistencia.

En el caso del exdirector del CTI Julián Quintana, este pidió aplazamiento.