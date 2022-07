Rodolfo Hernández radicó solicitud para que la Liga de Gobernantes sea partido

Por medio de un video, el excandidato a la Presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, dejó en evidencia que radicó, oficialmente, ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, la personería jurídica para su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El ingeniero afirmó que su intención con su nuevo partido será “lograr representar a los colombianos que confían en que en Colombia se puede gobernar bajo cuatro principios fundamentales: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”.

También explicó que espera que el partido sea reconocido legalmente y aprovechó para invitar a la ciudadanía a realizar trabajo de veeduría.

“A los mejores colombianos a que se unan a la LIGA para ejercer una veeduría estricta en contra del despilfarro y la robadera que han tenido los políticos atracadores, ladrones que siguen incrustados en el gobierno, haciendo de las suyas”, puntualizó.