Es un error reconocer a Maduro, le da una legitimidad que no merece: John Bolton

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, habló en exclusiva para La W sobre sus más recientes declaraciones de los golpes de estado en otros países. Durante la conversación también se refirió al próximo gobierno de Colombia y las relaciones con otros estados.

¿Qué opina de reestablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela?

El también exembajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas se refirió a la posibilidad de reestablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela bajo el gobierno del presidente electo Gustavo Petro.

Para Bolton es un “error” reconocer a Nicolás Maduro en medio de la situación política que afronta Venezuela.

“Ya las personas en Colombia votaron, eligieron un nuevo presidente, pero es un error para mí reconocer a Maduro, eso le da una legitimidad que no merece. Ellos no solo se financian del petróleo, sino de drogas ilegales, es una droga que viene de Colombia, que entra a Venezuela y llega a los Estados Unidos por el Caribe, no queremos regresar al pasado, a esta época de los carteles, las guerrillas”, aseguró John Bolton.

Golpe de estado en Venezuela

Sobre la situación en Venezuela, confirmó que para Estados Unidos era “importante” que el golpe de estado en ese país concluyera de forma exitosa en el 2019. Además, lamentó que Nicolás Maduro continúe como gobernante.

“La oposición venezolana era la que estaba liderando este golpe y es una tragedia que los intentos de 2019 de la oposición de destronar a Maduro hayan fracasado. Para Estados Unidos era muy importante que este golpe se diera, Maduro no era reconocido por Estados Unidos, sino que era reconocido Juan Guaidó”, expresó Bolton.

Cuando se le preguntó sobre Colombia y el presidente electo Gustavo Petro, aseguró que Estados Unidos actúa bajo sus intereses y cuando considera que una situación es una amenaza para su gente.

“Ese régimen de Venezuela era una amenaza porque estaban otros actores como Rusia, Irán China, la amenaza para Estados Unidos es bastante clara. La historia va a revelar que es un error que Juan Guaidó no haya podio lograr este golpe y que los Estados Unidos no haya podido hacer más para lograr este golpe, lo que hacía era proteger intereses y de los países interesados”, explicó Bolton.

También aclaró que la ayuda que brindaron en esa situación fue únicamente en el marco de sanciones económicas contra Nicolás Maduro.

“Ayudamos con sanciones económicas a Maduro, se quitaron propiedades a Maduro que tenía en el exterior y se pasó al gobierno de Juan Guaidó, fue más una presión económica para acabar con esos aliados que tenían como Rusia, China Irán y Cuba que ayudaron para que este golpe no se perpetrara”, precisó John Bolton.

El interés en otros países

Sobre las actuaciones de Estados Unidos en otros países o en conflictos como el de Taiwán, indicó que el objetivo es proteger sus intereses de situaciones que consideran como una “amenaza.”

“Estados Unidos no hace nada diferente que hace otro país y es luchar y buscar sus propios intereses. Lo que hizo Estados Unidos son datos y cálculos necesarios para proteger a su país, por ejemplo, de una amenaza nuclear. Si creen que hay un líder autoritario para proteger a Estados Unidos, se apoya un cambio de régimen que no solo ellos quieren, sino también los ciudadanos dentro de esos países quieren”, manifestó

Las elecciones en Estados Unidos

De cara a las próximas elecciones en Estados Unidos y la situación en la política de ese país, se refirió a Donald Trump y el actual presidente, Joe Biden. Para John Bolton, ninguna de las dos figuras se podría lanzar a los comicios.

Bolton se refirió al ataque contra el Capitolio del 6 de enero de 2021. Según contó, fue una “tragedia”, pero la situación de Donald Trump no le permitiría avanzar en su candidatura.

“Espero que Trump asuma su responsabilidad por lo que ocurrió el día de esta revuelta. Toda la información que ha salido en la audiencia está reduciendo el chance de que Trump pueda volver a la política, no creo que en 2024 Trump se vuelva a lanzar como candidato republicano”, aseguró.

Sobre las pasadas elecciones del 2020, indicó que le dejaron una lección a Donald Trump para su aspiración.

“Él sabe que en 2020 perdió, le han dicho que perdió y en 2024 él teme que va a volver a perder y no quiere pasar a la historia como ese presidente que perdió las elecciones en dos ocasiones, no creo que vaya a ser candidato”, agregó.

Sobre la insistencia de Joe Biden de lanzarse a las elecciones, dijo: “no creo que vaya a lanzarse en noviembre de 2024 así como tampoco Donald Trump lo hará, habrá una nominación muy peleada de candidatos demócratas”, precisó.

En el encabezado escuche la entrevista completa con John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.