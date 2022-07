Claudia López lloró durante la instalación del Congreso: “es un cambio fenomenal”

“Es un cambio fenomenal, el país cambió de verdad” comentó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un video que posteó en sus redes sociales mientras acompañaba a la senadora Angélica Lozano a la instalación del Congreso, este 20 de julio.

López se emocionó al mencionar la presencia de Aida Avella y de Jahel Quiroga, “sobrevivientes del genocidio de la UP (Unión Patriótica)” y recalcó que verlas posesionandose “no saben la alegría que me dan. Es una justicia con la vida, no solo que hayan sobrevivido, sino que lleguen aquí a representar a su gente”, comentó.

“Más de 60 alternativos en Cámara y más de 40 senadores alternativos”, recalcó la alcaldesa de la capital.

López acompañó también a los 13 senadores que se posesionaron por la coalición Alianza Verde - Centro Esperanza.