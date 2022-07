Claudia López insiste en que proyecto del metro elevado no tiene “ninguna reversa”

Bogotá

Durante la Inauguración del Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer en Bogotá, la alcaldesa Claudia López fue enfática en decir que la obra de la primera línea del metro no tiene ningún tipo de reversa. Además, agregó que se está trabajando para la segunda línea hasta la localidad de Suba.

“Aquí que veo al doctor Germán Vargas Lleras que no teníamos la oportunidad de conversar cuando empezaba mi mandato. Y él me decía ‘yo me voy un poco frustrado. No pudimos avanzar en mejorar las salidas y entradas a Bogotá’ (...). Señor vicepresidente, quiero contarle que gracias al esfuerzo y trabajo conjunto del gobierno presidente Iván Duque, de nuestra Alcaldía, de nuestros equipos de movilidad hoy la ALO Sur está en construcción, no en papeles”, dijo la alcaldesa.

Además agregó: “la ampliación de la autopista norte está en construcción y no en papeles, la ampliación de la carrera séptima está en construcción, en pocos días estaremos firmando con el presidente el convenio de cofinanciación que le permitirá tener a Bogotá no solo si su primera línea del metro que no tiene ninguna reversa, sino empezar el año entrante la construcción de la segunda línea del metro, la primera subterránea que llegará a Suba y Engativá y también el convenio con el que ampliaremos la Calle 13.”

Por último, la alcaldesa dijo “señor vicepresidente siéntase tranquilo, su esfuerzo no fue en vano y aquí estamos sacando adelante las obras que usted empezó a estructurar desde la Vicepresidencia, hospitales, colegios, 35 colegios, 11 venían de la administración anterior, el resto los financiamos y los vamos a terminar”.