Video: fuerte enfrentamiento entre estudiantes y la Policía en Bucaramanga

En videos se evidenció un fuerte enfrenamiento entre la Policía de Bucaramanga y estudiantes del colegio San Ignacio, ubicado cerca de Chimitá, al norte de la ciudad.

Al parecer, un joven que no estudia en la institución estaba buscando "pelea" desde hace varios días, y la rectoría reportó el caso a la Policía de Bucaramanga.

Al llegar las autoridades se solicitó la requisa de estos jóvenes que no hacían parte de la institución, al solicitar los documentos comenzó la agresión, en la cual, los estudiantes de San Ignacio se habrían unido a la pelea y fue ahí cuando los uniformados cogen del cuello y arrastran a los jóvenes, situación que se evidencia en la pieza audiovisual.

Puede leer: Investigan intoxicación masiva de médicos del Hospital Universitario de Santander

En el video que se hizo viral en redes sociales, también se evidencia cómo los adolescentes le lanzan patadas y puños a los uniformados cuando arrastran a otros compañeros.

“Llegaron algunos jóvenes, los cuales no hacían parte del plantel educativo, por el cual se les solicita un registro a persona y estos se tornan agresivos y violentos con los uniformados arrojando objetos contundentes como piedras y palos, fue entonces que los demás estudiantes se contagiaron y también nos arrojan objetos a nuestra humanidad, fue necesario pedir el apoyo de las demás patrullas con el propósito de dispersar y salvaguardar no solo nuestra integridad sino también la de algunos estudiantes que no estaban participando del procedimiento policial”, dice la Policía.

La Secretaría del Interior indicó que fue un procedimiento que solicitaron los padres de familia por quejas de menores que a la salida peleaban. “En el proceso dos menores pusieron resistencia para traslado a comisarías y los que estaban era infancia y adolescencia. Esperemos que Policía explique el procedimiento”.

Por su parte, la Secretaría de Educación explicó que ese proceso lo tiene la rectoría del colegio y la Policía, ya que los hechos sucedieron a las afueras de la institución.

Lea en W: Caso de Vitalogic para Rodolfo Hernández pasa a fuero constitucional

“Es un evento que sucedió en las inmediaciones y fue atendido por la policía, la rectora ha tomado las medidas necesarias para exigir la corresponsabilidad de los padres, interior debe tener el reporte de lo sucedido”.