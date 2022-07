Proyecto busca que alcaldes y presidente de Colombia puedan participar en política

Los congresistas del Partido Liberal Andrés Calle y Juan Diego Echavarría radicaron un proyecto para que los alcaldes, gobernadores, ministros y el presidente de la República puedan participar en política.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, acompañó la radicación de la iniciativa y destacó que, de ser aprobada, evitaría que los órganos de control puedan sacar del cargo, de manera arbitraria, a políticos “que nos les guste”.

“A mí me hubiera gustado decir que iba a votar por Gustavo Petro. No lo dije ni siquiera y aun así me suspendieron porque se inventaron un concepto que era el imaginario colectivo. Bajo ese concepto cualquier procurador, mañana, puede sacar al que le dé la gana. Con esto también se evitan las irregularidades y las arbitrariedades”, dijo.

Sin embargo, aclaró que los servidores públicos no podrían formar parte de las directivas de algún partido político, utilizar recursos públicos para realizar actos proselitistas o usar instalaciones del Estado para ese fin.

Finalmente, destacó que el Congreso está obligado a reglamentar la participación política de los funcionarios públicos.