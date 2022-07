Julio César Cárdenas es el más probable contralor general con apoyo de Gustavo Petro

Julio César Cárdenas Uribe es el más probable contralor general con el apoyo del presidente electo Gustavo Petro.

El cambio en las reglas de juego para la elección de contralor general tiene nombre propio. Hay un intento del gobierno entrante para incluir en la lista de elegibles a un candidato de su gusto.

El hombre por el cual todo está sucediendo es Julio César Cárdenas Uribe. Fue vicecontralor general y, en la época de la Alcaldía de Gustavo Petro, alto directivo de la Transportadora de Gas Internacional, una empresa del Grupo de Energía de Bogotá.

En 2018, Petro anunció por Twitter que él y los suyos votarían por Cárdenas para el cargo de contralor. Sin embargo, el elegido fue Carlos Felipe Córdoba.

El 20 de agosto de 2018, el entonces senador Petro anunció: “Votaremos por Julio César Cárdenas para Contralor General. Sacó el segundo mejor puntaje y no tiene hechos de corrupción que endilgarle”

Votaremos por Julio César Cárdenas para Contralor General.



Sacó el segundo mejor puntaje y no tiene hechos de corrupción que endilgarle — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 20, 2018

Cuatro años después, al doctor Cárdenas no le fue tan bien en el examen de conocimientos. Sacó solo 75.7 sobre 100 y no alcanzó a calificar entre los diez mejores puntajes. En cambio, su experiencia, evaluada en su hoja de vida, es una de las mejores. Aun así, la ponderación de los factores no le daba para entrar.

Sin embargo, su antiguo impulsor Gustavo Petro ya no es un senador de la oposición sino el presidente electo de Colombia.

Petro había dicho durante la campaña que lo deseable era garantizar la autonomía de los entes de control y que el ejecutivo no tratara de cooptarlos. Sin embargo, ahora todo indica que está impulsando el ingreso a la lista de elegibles de Julio César Cárdenas y que, una vez incluido, será elegido por la bancada del nuevo gobierno.

El método no es nuevo. Hace cuatro años, el entonces recién elegido y poderoso partido de gobierno Centro Democrático alcanzó a ilusionar a uno de los suyos, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, con la Contraloría.

Sin embargo, a la hora de la verdad le hicieron “conejo” a Lafaurie y, por acuerdo de los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, el Congreso eligió a Felipe ‘Pipe’ Córdoba.

Hace ocho años, el jefe liberal César Gaviria tenía todo listo para elegir contralor a Gilberto Rondón, pero en la puerta del horno, el recién reelegido Juan Manuel Santos hizo el guiño por Edgardo Maya, quien salió elegido contralor.

Hace 12 años, la mano del gobierno de Santos se hizo sentir para elegir a Sandra Morelli sobre el que parecía favorito Alberto Rojas Ríos, quien después llegó a ser magistrado de la Corte Constitucional.

De aquí hay varias lecciones para aprender:

La primera es que los favoritos a ser elegidos contralores casi siempre terminan perdiendo en la recta final.

La segunda es que los presidentes suelen usar su poderoso dedo para señalar al que resulta elegido.

La tercera es que resulta totalmente contrario a la transparencia que sea el Presidente de la República el elector real de quien controlará su gobierno.

Y la última, para no olvidar, es que unas cosas dicen los candidatos en campaña y otra es la que hacen cuando ya están elegidos como presidentes.

En ese sentido, nada ha cambiado.

Con estas lecciones aprendidas, les pido que recuerden este nombre: Julio César Cárdenas Uribe. Lo más probable es que él sea el próximo contralor general de la República.