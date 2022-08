No aceptaré que destruyan mi honra: canciller ante acusaciones por Canal del Dique

Luego que la futura ministra de Ambiente, Susana Muhammad y algunos congresistas de la oposición aseguraran que la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, tiene intereses particulares en el proyecto del Canal del Dique, la alta funcionaria de pronunció a través de un comunicado asegurando que son declaraciones irresponsables.

Así mismo, añadió: “nunca en mi vida he tenido un interés particular en ese proyecto, ni soy dueña de tierras o propiedades beneficiarias de dicha obra, como tampoco mi esposo ni mi familia. Mi único objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de los pobladores de 20 municipios. Es urgente, además, frenar las consecuencias ambientales, proteger la Bahía de Cartagena y el coral afectado por la sedimentación”.

A esto la alta funcionaria añadió, “el proyecto del Canal del Dique se viene discutiendo desde hace varios años y fue inicialmente priorizado por el gobierno de Juan Manuel Santos a través del Plan Maestro de Transporte Intermodal de 2015. Al iniciar el gobierno del presidente Iván Duque, tomamos la decisión de reactivarlo en atención a la solicitud reiterada de líderes sociales, habitantes de Cartagena, el sur de Bolívar, así como de los Gobernadores de Atlántico, Bolívar, Sucre y los alcaldes de Barranquilla y Cartagena. Coincidimos en que se trata de un proyecto estratégico para el futuro ambiental, social y económico de la región Caribe, y por ello, decidimos estructurarlo de modo que los recursos de la Nación concurrieran con aquellos de los Departamentos y también con recursos del sector privado”.

También, Ramírez indicó que no tiene supervisión sobre el proyecto porque fue relevada cuando asumió la Cancillería, “a la Vicepresidencia de Colombia se le retiraron las funciones asignadas mediante el decreto 1714 de 2018, en el sector de la infraestructura. En consecuencia, mi interacción con el proyecto en el último año se ha limitado a conocer la información puntual a la que se ha referido el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez y a los asuntos específicos llevados a la Comisión en la que participan una pluralidad de entidades. No tomo decisiones sobre infraestructura ni tengo facultad en la toma de decisiones de contratación, las cuales le competen total y exclusivamente a la cartera de Transporte, el Invías y la ANI”.

De igual, forma la Canciller saliente aseveró que, si el presidente Iván Duque o desde el Ministerio de Transporte deficiencia o no adjudicar o aplazar el proyecto “será una decisión de ellos y de la cual NO haré parte, dado que no es función que esté hoy a mi cargo o que sea de mi competencia legal, ni por delegación presidencial”.

Ramírez, finalizó diciendo que ha sido víctima de un matoneo inclemente y no aceptará que, “se sigan haciendo afirmaciones ligeras, sin fundamento, de manera sistemática y con un claro interés político, buscando destruir mi honra y reputación, las cuales me han traído enormes costos afectando mi dignidad y la de mi familia”.