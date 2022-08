Turquía confirmó que el buque con cereal ucraniano salió de Odesa rumbo a Estambul

El buque M/V Razoni, con un cargamento de 26.000 toneladas de maíz, sale del puerto ucraniano de Odessa, en ruta a Trípoli en el Líbano, el 1 de agosto de 2022, en medio de la invasión militar de Rusia lanzada contra Ucrania. (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP) (Photo by OLEKSANDR GIMANOV/AFP via Getty Images)