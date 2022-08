“Marcó un paso un importante en Colombia”: Guy Ecker sobre ‘Café con aroma de mujer’

En 1994 se estrenó la primera versión de Café con aroma de mujer, una telenovela de RCN que relata el amor entre una caficultora y el hijo de una de las familias más poderosas de este gremio.

Esta producción se transmitió por más de 100 países, además, el éxito obtenido permitió que más de 10 premios y galardones fueran otorgados a dicha novela.

Para 2021, se estrenó una nueva versión que mostró algunos cambios y actualizaciones de la novela original, sin embargo, no tuvo el éxito esperado.

Guy Ecker, quien fue el protagonista de esta telenovela con el personaje de ‘Sebastián Vallejo’, habló para Contrarreloj e indicó que esta producción marco un paso un importante en Colombia.

Hace unas semanas, se conoció por medio del canal RCN, que se volverá a transmitir la producción original de Café con aroma de mujer. Dado a esto, el actor brasileño – estadounidense, afirmó que es una buena oportunidad para que las nuevas generaciones la vean y la disfruten tanto como hace 28 años.

“Qué bueno que la estén retransmitiendo, creo que es algo que traspasa el tiempo, ojalá la nueva generación tenga la oportunidad de verla y gozarla, es una novela bella”, afirmó.

En referencia a la segunda versión que se lanzó en el 2021, Ecker dijo, “la historia no requiere de eso, tiene tantas tramas que no necesita actualización y tal vez eso fue lo que les falló”.

Además, contó el gran éxito que ha tenido en su trayectoria como actor luego de haber sido partícipe de esta novela.

“He sido muy afortunado porque es una novela que se vendió a más de 100 países, y lanzó mi carrera de manera meteórica, me ha abierto puertas y oportunidades por todo el mundo”, comentó.

Por último, habló de la polémica que se ha visto en redes sociales por parte de algunos de los actores de esta versión original, al asegurar que no les avisaron y por ende, no tendrán ningún pago por esta retransmisión.

“Yo me enteré hace una semana que la iban a retransmitir, no sé si tengo ese contrato original, la única manera justa de manejar esas situaciones es de tener un gremio que proteja a los actores y a los gremios que producen una serie como esa. Es justo que participe el grupo en eso y eso no existe. La empresa se benefició mucho con esa novela y debería participar con los actores”, ultimó.