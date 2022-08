Así se planeó el homicidio del fiscal Marcelo Pecci

Según la Fiscalía, en la ciudad de Medellín, Antioquia, en el sector de la Plaza Minorista, se reunieron los ciudadanos Wendre Still Scott Carrillo, Eiverson Sabalera, Gabriel Carlos Luis Salinas, Francisco Correa y Cristián Monsalve con el fin de planear y distribuir funciones tendientes a la ejecución de la actividad criminal.

La Fiscalía relata que Cristián Camilo Monsalve y Marisol Londoño serían los encargados del seguimiento y ubicación de la víctima, reportando a Francisco Correa encargado de coordinar la acción criminal proporcionando el arma de fuego, dinero y los equipos celulares, insumos criminales que los pondría en Cartagena y entregados al sicario Wendre Scott.

Gabriel conduciría entonces la moto acuática color rojo marca Yamaha con letras “PAONILL” número 46, transportando al sicario (Wendre) hasta la playa del hotel Decamerón y sacándolo de lugar de los hechos después de asesinar a la víctima.

Wendre disparó la pistola calibre 9 milímetros en contra de la humanidad del fiscal, causándole varias heridas en rostro y tórax que le produjeron la muerte de manera instantánea.

Marisol y Cristián se hospedan en el hotel Decamerón Barú por 3 millones de pesos, mismo hotel donde ya se encontraban hospedados desde el 6 de mayo Marcelo Pecci y su esposa.

Para el día 10 de mayo día en que sucede el lamentable hecho, sobre las 7:24 de la mañana Wendre, Gabriel, Eiverson salen del hotel tres carabelas, hacen una parada previa en un restaurante d donde consumen algunos alimentos y bebidas durante 40 minutos aproximadamente. A este establecimiento arriban en el vehículo de placas IRL 662, tal como queda registrado en las cámaras externas de este establecimiento.

Entre tanto, Marisol, vistiendo con traje de baño color negro, un pareo del mismo color y gorra negra y Cristián vistiendo una camiseta negra y pantaloneta amarilla con letras rojas, desde tempranas horas realizaban actividades de seguimiento al doctor Marcelo Pecci y a su esposa, por las diferentes áreas del hotel Decamerón Barú como, por ejemplo, el restaurante y la playa.

Es importante precisar que en todo momento, desde el Hotel Decamerón Barú, hacían uso de sus teléfonos celulares reportando a Francisco sobre la situación y ubicación de la víctima.

Desde Playa Blanca, Gabriel, conductor de la moto acuática color rojo, inicia desplazamiento con destino a la playa del hotel Decamerón Barú, en un recorrido de aproximadamente 4 minutos llevando como pasajero al sicario, quien desciende de la moto acuática se acerca a Marcelo Pecci, saca una pistola calibre 9mm, se dirige al lugar donde se encontraba la victima sacudiéndose la arena frente a su esposa, y le impacta con el arma de fuego, 2 veces a la altura del rostro y uno más en el tórax, que le causan la muerte de manera instantánea.

De manera inmediata regresan a playa blanca donde hacen devolución de la moto acuática, hacen entrega de sus chalecos y Gabriel recibe una llamada de Francisco, en la cual reporta “ya hicimos la vuelta”.

En su huida, estos sujetos se van despojando de sus prendas de vestir entre ellas la pantaloneta Negra con logotipo Nassa, la cual es hallada posteriormente en el mismo sector, esto, con el fin de no ser identificados o rastreados por las autoridades, y arrojando el arma de fuego y el proveedor al mar.

Posteriormente y sobre las 11:00 de la mañana estas mismas personas ingresan al edificio tres carabelas, de donde parten con destino al terminal de trasportes de Cartagena, para abordar un bus que finalmente los trasladaría a la ciudad de Medellín.

Según la Fiscalía, Francisco Luis Correa Galeano, colombiano, de 43 años, es el articulador o cerebro del grupo que hizo la logística y finalmente perpetró el asesinato.

Correa le contó a las autoridades que tuvo contacto en Medellín con dos hermanos colombianos que son miembros de un grupo narco denominado los paisas a pedido de una persona que es parte de una de las redes más grandes dedicadas al tráfico de cocaína en Paraguay.

Mediante el testimonio, los investigadores desarrollaron varios perfiles sobre los autores y señalan que el asesinato de Pecci fue ordenado por el clan Insfrán a través de su líder Miguel Ángel Insfrán alias ‘Tío Rico’ y el uruguayo Sebastián Marcet.

También se mencionó que Correa Galeano recibió 2000 millones de pesos colombianos por el crimen y el pago lo efectuaron los paisas cuyas identidades no se no se brindan para no obstruir la investigación aún en proceso.

De acuerdo con el diario El Tiempo, la causa principal para ordenar el asesinato del agente fiscal se originó el pasado 22 de abril cuando se requirió la captura de 5 hermanos del clan Insfrán dentro del operativo A Ultranza Py, siendo el menor de ellos capturado en la zona de San Pedro, Conrado Ramón Insfrán Villalba.

La detención de este y otros miembros del clan narco motivó a Miguel Ángel ordenar la muerte de Pecci como un acto de venganza, debido a que estaba seguro de que el agente instruyó la solicitud de captura de sus familiares.