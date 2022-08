Congresista Juan Manuel Cortés renuncia al uso de camionetas de la UNP

Luego de los fuertes cuestionamientos por las promesas que hizo el congresista Juan Manuel Cortés en su campaña política al decir que si ganaba renunciaba a todas sus prebendas que le daban al convertirse en un representante a la Cámara.

Juan Manuel le contó a W Radio que se estaba demorando en oficializar su renuncia a los beneficios, porque estaba a la espera de un estudio que realizaba la UNP sobre su rango de protección como político.

El congresista contó que le salió un nivel extraordinario en el que necesita una medida extrema de protección, sin embargo, informó por correo a la dirección de la UNP que renunciaba a las dos camionetas que entrega el Gobierno para su seguridad.

"Salió el estudio oficial, mi nivel salió extraordinario, es la medida más alta que puede tener un congresista, no todos la tienen, eso se debe a que visito a las provincias, porque denuncio la corrupción, pero aun así, yo hice una promesa en campaña y era que no iba a recibir las camionetas, ni celular, ni tiquetes de vuelo, le respondí al director de la UNP que no iba a recibir las camionetas, lo deje en un correo, y dejé en constancia que me iba a seguir desplazando en mis vehículos".

Siendo así, el congresista de la Liga, movimiento del senador Rodolfo Hernández, solo aceptaría el celular y los tiquetes de viajes que entregan por semana.