El Buque Escuela ARC ‘Gloria’ ya está en Santa Marta

Es el arribo número 20 del velero insignia de la Armada de Colombia a la ciudad conocida como “La Perla de América”, la tercera y última que visitará, luego de su paso por San Juan (Puerto Rico) y Willemstad (Curazao), en el marco de la segunda fase del crucero de entrenamiento de cadetes 2022.

Cabe resaltar que el buque ARC “Gloria” visitó la capital del Magdalena por última vez en el año 2018, por lo que sus 155 tripulantes, entre ellos 72 alumnos de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, se preparan para recibir nuevamente a samarios y turistas, con quienes esperan compartir parte de la historia y las tradiciones marineras, así como algunas de las anécdotas vividas durante el crucero.

“El crucero viene del puerto de Curazao y hacemos las recaladas aquí con mucho orgullo, nos sentimos afortunados de llegar a este puerto que tiene una gran acogida, esta recalada es muy significativa no solo para sus tripulantes sino para sus alumnos”, manifestó el capitán de navío Jairo Elogio Orobio Sánchez, comandante del buque ARC Gloria.

El embajador flotante de Colombia en los mares y puertos del mundo estará atracado en el Puerto Marítimo de la Sociedad Portuaria y tendrá sus puertas abiertas de forma gratuita en los siguientes horarios: el martes entre las 09:00 am y las 5:00 pm.; el miércoles entre las 9:00 am y las 7:00 pm; y el jueves entre las 9:00 am y las 3:00 pm.