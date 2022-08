Impuesto a bebidas azucaradas y alimentos procesados: impacto en el bolsillo y salud

A propósito de la radicación de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, Sigue La W conversó con expertos sobre los impactos que tendría en el bolsillo de los colombianos.

Justamente en el título 5 del articulado se habla de impuestos a bebidas azucaradas y alimentos procesados. De acuerdo con Gabriel Angarita, economista y estudiante de maestría en la Universidad de Chicago, “el objetivo es que la industria pueda modificar los productos para tener menos impuesto”.

En el caso de las bebidas azucaradas, el impuesto aplicará de acuerdo con el contenido de azúcar. Así las cosas, por cada 100 mililitros de azúcar hay una tarifa.

Si la bebida tiene un nivel entre 4 gramos y menor a 8 gramos, se cobra una tarifa de $18 por cada 100 mililitros. Para bebidas mayores a 8 gramos, es de $35 por cada 100 mililitros.

En el caso de los alimentos procesados, el impuesto será de un 10% al valor final que tendrán los productos.

Los impactos en el bolsillo

Martín Jaramillo, economista y columnista, indicó que los hogares con menores ingresos son los que se verán afectados con este tipo de impuestos a los alimentos procesados y bebidas azucaradas. “Las cosas que come la gente hoy, obleas, cereales, va a tener un impacto y el beneficio a futuro es incierto”, aseguró.

El economista también explicó el impacto que tendría frente a los índices de inflación. “Son los pobres los que destinan un porcentaje mayor en ciertos productos. Tenemos mucha gente pobre con un golpe de inflación y poner un impuesto a algo que destinan cinco veces más en su salario es problemático”, explicó.

También indicó que el problema de gravar los alimentos de por sí no es problemático. Sin embargo, se debe reconocer el impacto que tiene en los hogares pobres.

“A mí no me preocupa que se le grave la comida por su ingreso, me parece problemático que se haga a las personas de menores ingresos. La mayoría de los economistas dijeron que está bien universalizar, pero se devuelve a los más pobres. Antes no tocaron a los más pobres porque se les devolvía por anticipado”, explicó.

El impacto en la salud

De acuerdo con Jaramillo, tampoco está completamente probado si hay un efecto en la salud con este tipo de impuestos en las bebidas azucaradas y alimentos procesados.

“Los resultados en salud son inciertos en el mediano plano, inexistentes a corto, y a largo no sabemos. Ya tenemos suficientes casos de experiencia, el potencial de pegarle a reducir enfermedades es poco, la evidencia de reducir gasto en salud, no hay”, indicó.

Por su parte, Alexander Correa, economista e investigador de la Universidad EAN, coincidió en que a corto plazo puede ser difícil encontrar un sustituto a los alimentos que tendrían el impuesto. Sin embargo, se tiene que pensar en otras medidas en el precio de productos agrícolas.

“Una persona puede encontrar que hacer un jugo de guayaba es más costoso, entonces va a recurrir a la Coca Cola. Debería haber un plan para la disminución de precios a los alimentos sustitutos, con el precio de los aranceles de los productos agrícolas. Si estos productos no bajan, las personas no van a encontrar sustitutos”, explicó.

En el encabezado escuche la conversación completa con los expertos sobre los efectos que tendrían los impuestos a alimentos procesados y bebidas azucaradas.