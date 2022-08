‘Jota Pe’ Hernández: varios congresistas alternativos se oponen a bajarse el sueldo

Colombia

El senador de la Alianza Verde Centro Esperanza, Jonathan Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’, denunció en La W que varios congresistas alternativos quieren hundir su proyecto de ley para reducir, inmediatamente, sus salarios.

En entrevista con este medio, aseguró que ha encontrado muchos “hipócritas” y “traidores” que prometieron en campaña quitarse beneficios, pero ahora se oponen desde el Congreso.

“A los colombianos les dijeron que no se podía hacer esta reducción en este periodo, pero les estaban mintiendo. Nosotros, con mi equipo, encontramos la forma de lograr esa reducción ya, ahora, con tan sólo cuatro debates, en un año, se puede lograr”, dijo.

El congresista reveló que ha encontrado resistencia, mientras que congresistas de partidos tradicionales lo han respaldado.

“Los otros haciéndose los pendejos porque a nadie le gusta el dulce hasta que le dan a probar un bocadito. Entonces me imagino que ya vieron el sueldo, los lujos y ya como que les gustó”, señaló.

Por ejemplo, mencionó que hay una senadora que a pesar de tener plata, y de llevar varios años en el Congreso, le dijo que no apoyará el proyecto.

“Me firma la cabeza del Centro Democrático, el más votado que es Miguel Uribe; me firma el más votado de Cambio Radical, que es David Luna; me firma la cabeza del Partido Liberal, que es Fabio Amin; y así tengo cerca de 17 firmas solamente del Centro Democratico. ya estamos llegando a 30 firmas, necesito 60 en Senado”, informó.

La iniciativa busca eliminar la prima especial de servicios, establecer un tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y desmontar otros beneficios.