¿Por qué Luis Fernando Velasco no asistió a la posesión presidencial de Petro?

Mucha incertidumbre se generó a raíz de la ausencia del exsenador Luis Fernando Velasco en la posesión del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de agosto en la Plaza de Bolívar, debido a que es uno de los hombres más cercanos al primer mandatario.

En entrevista con Sigue La W, Velasco desmintió que haya peleado con el presidente y que esto haya sido el motivo para no asistir al evento.

Según comentó en la entrevista, “me encantó el discurso de Gustavo, un discurso de un humanista y un estadista formado en 1.000 batallas”.

En cuanto a su ausencia en el gabinete, dijo que es totalmente respetuoso del fuero de Petro, “él escoge a sus colaboradores y los escogió y ahí hay gente brillante, gente muy buena y él no tiene ninguna obligación conmigo”.

De igual forma, confirmó que le ofrecieron el Ministerio de Justicia, pero por razones personales decidió rechazar esa invitación. “En lo único que yo le rogaba que no pensara en mí era en el Ministerio de Justicia y le di unas razones poderosísimas que tienen que ver con mis principios”.

No obstante, dejó claro que no se molestó con el presidente Petro por ese ofrecimiento y no asistió a la posesión porque “sentí que el ánimo estaba para ver la posesión en casa y no allá, pero el deseo de que al presidente le vaya bien está igualitos que cuando yo inicié este debate”.

Por último, no descartó la posibilidad de ser parte del gabinete, “claro que me gustaría ayudarle, pero ya veo que en el gobierno los espacios donde uno puede ayudar son muy reducidos, entonces si ayudarle a Gustavo Petro es ayudar a opinar desde afuera, también ayudo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: