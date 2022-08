Me ofrecieron el MinJusticia, pero había rogado que no me dieran ese cargo: Velasco

En entrevista con Sigue La W, el excoordinador de empalme del presidente Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco, se refirió a las razones que lo llevaron a rechazar la invitación de ser el nuevo ministro de Justicia.

“Es cierto, el señor presidente en un gesto que yo valoro inmensamente, me pidió ser parte de su gabinete y me dijo que él quería que yo fuera su ministro de Justicia, pero yo le recordé que en lo único que yo le rogaba que no pensara en mí era en el Ministerio de Justicia”, comentó.

Explicó, además, que rechazó dicho ofrecimiento por razones que tienen que ver con sus principios. “Yo tenía que ser coherente con lo que había hablado. Le agradecí y me sentí muy orgulloso de ser ministro de un gobierno por el que yo luché tanto para que llegar a triunfar.”

Por otra parte, ante la pregunta de por qué no le ofrecieron otro Ministerio, Velasco dijo entre risas “por de malas”.

Sin embargo, dejó claro que la decisión del presidente no le causó molestia y que, por el contrario, desea que al Gobierno le vaya bien.

“Bienvenidos los amigos, los que están en el Gobierno, los que llegaron pocas horas antes de que se cerraran las votaciones, los que llegaron al principio, todo el mundo es importante”.

Por último, expresó que se reunirá este 9 de agosto con el presidente Gustavo Petro a las 5:00 p.m. para hablar sobre la reforma tributaria y otros temas.

Además, no cerró la puerta a quedarse por fuera del gabinete del nuevo Gobierno. “Yo quiero ayudar a que al Gobierno le vaya bien, no sé en dónde puedo ayudarle, pero yo soy un dirigente político”.

Escuche la entrevista completa a continuación: