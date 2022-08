Ha habido corrupción: esposa de condenado por crimen que habría cometido Escobar

El ciudadano británico Krishna Maharaj, quien actualmente tiene 83 años, ha estado en una prisión desde 1986 por un supuesto doble asesinato. Fue sentenciado a muerte en ese momento en Estados Unidos, pero logró que su sentencia fuera reducida a condena perpetua por, según su defensa, un crimen que habría cometido Pablo Escobar.

En 1986 fue sentenciado por el supuesto asesinato de Derrick y Duane Moo Young, dos empresarios chinos que estaban involucrados en el narcotráfico en aquella época. Según la defensa de Maharaj, el crimen lo habría mandado a cometer Pablo Escobar.

El abogado de Maharaj viajó a Medellín y tiene nueve pruebas que demostrarían que su cliente es inocente. Además, se tiene un testimonio de alias ‘Popeye’, quien el 20 de septiembre de 2013 había realizado una declaración juramentada donde aseguraba que el asesinato de los Moo Young fue ordenado, supuestamente, por Pablo Escobar debido a un robo de dinero.

También se sabe que Krishna Maharaj estaba en unas reuniones en Hotel Dupont en Miami, pero nada tenía que ver, aparentemente, con los asesinatos.

¿Qué dice la esposa de Krishna Maharaj?

La esposa de este británico condenado por un crimen que habría ordenado Pablo Escobar aseguró que el abogado tiene las pruebas para mostrar su inocencia. Sin embargo, aseguró en Sigue La W que “alguien” quiere que no salga.

“Ellos han tenido más de una prueba, a la gente que lo mató, toda la gente creía que mi marido iba a salir, pero pasó algo esa mañana, ¿que si hay corrupción? Alguien no quiere que mi marido salga. (…) Ha habido mucha corrupción, mucha cosa detrás de este caso”, aseguró Marita Maharaj.

La esposa de Krishna Maharaj también indicó que han entregado a los fiscales de Estados Unidos las pruebas para demostrar que su marido es inocente, pero el último recurso que le queda es una audiencia que se realizará el próximo viernes 12 de agosto.

“Ellos no quieren creer, no quieren saberlo, ¿hay justicia? No la hay. Tenemos la posibilidad de ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. No sé qué va a pasar, pero espero obtener justicia. Dicen que mi marido mató a ese hombre, yo estaba con él, estaba a 45 millas de donde estaba esa gente e insisten en que fue mi marido”, relató.

En la conversación también reiteró que a la hora del supuesto asesinato ella estaba con Krishna Maharaj en otro lugar entregándole un cheque. “No creo que Dios permita que una persona inocente esté tantos años en una prisión por algo que no hizo, yo tengo fe en Dios y algún día vamos a volver a Inglaterra”, expresó.

Sobre las condiciones de salud de su marido, indicó: “no está bien, era una persona muy saludable y hoy está bastante mal, no tiene tratamiento adecuado”.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Marita Maharaj, esposa de Krishna Maharaj.