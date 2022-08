“He sentido que no puedo más”: Lalis, la influencer víctima de bullying

Al Oído de la solidaridad, de decir no más al bullying, no más a la infamia, no más al acoso.

En el día de ayer, en redes sociales segundo a segundo empezaba a hacerse viral Laura Daniela Beltrán, la influencer ‘Lalis’, una youtuber de tendencia de izquierda y periodista.

En los últimos tres años, Lalis ha sido acosada por críticas a su cuerpo, memes, y acoso en el que no es con argumentos como debería darse el debate, es con gritos en la calle, páginas en internet en su contra, y muchas más cosas, incluso le han tumbado su página de Instagram dos veces.

Pero esto cada día sube de nivel, al punto que ayer el portal de internet de un medio de comunicación con un titular que nada tenía que ver con ella, publicó su imagen llorando al lado de una torta, y ahí estaba nuevamente soportando una nueva ola de acoso, de personas que muchas veces escriben desde cuentas falsas, de personas que muchas veces no dan la cara y de otros que no tienen seguramente una hermana, mamá, hija o esposa.

Lalis estuvo en Al Oído, expresando lo que han sido los últimos cuatro años de su vida. Además, ayer hizo un video mucho más cercano y personal en Instagram, en el que confesó el temor que le da salir a las calles, la decisión que tomó de usar ropa ancha, y aunque doloroso, el pensar en no querer vivir. A eso llega el acoso digital, pero además lo que algunos aún justifican.

Muchos en redes han salido a decir que ella se burló del físico del expresidente Iván Duque, lo hizo cuatro años atrás, en dos trinos los cuales eliminó en su momento, ¿entonces por eso lo debe soportar?

El abogado Miguel Ángel del Río al conocer todo lo que ha padecido esta joven de no más de 21 años, tomará en adelante medidas en el marco jurídico para que esto deje de suceder y será quien asuma directamente su defensa.

El acoso no tiene tendencia política

Otras figuras públicas e influenciadores han sido víctimas del acoso y hostigamiento digital. La abogada Natalia Bedoya ha sido viral por todo el maltrato que ha recibido en redes y desde medios de comunicación, matoneo por su belleza, por su trabajo y por ser mujer.

El representante Miguel Polo Polo lleva más de cuatro años siendo matoneado por su color de piel, tendencia política y quienes han querido debatir con él muchas veces han tomado el camino fácil de la agresión, incluso han llegado a su casa con marchas hostigándolo a él y su familia.

Medios de comunicación y periodistas de derecha también sienten ese hostigamiento por líneas editoriales o algunos planteamientos que las personas no han tramitado desde la argumentación sino escondidos en la “libertad de expresión” tramitan desde la violencia.

El youtuber Wally es uno de los que mayor matoneo recibe en redes por sus opiniones, pero tampoco se salva de matoneo por temas externos a su ideología.

¿Hasta cuándo?

¿Llegó la hora de hacer un compromiso y entender que el acoso mata y que con el palo que golpeamos nos van a golpear? ¿Una mesa de negociación para frenar esta ola de todos contra todos en redes desde lo personal?

“Por favor, más corazón, menos acoso y no al bullying por ningún motivo, muchos lo hemos padecido, estar en redes o ser públicos no da derecho para que se metan con nuestra vida personal, ni nuestro físico, ni nuestro cuerpo, ni nuestras relaciones, empatía por favor. No más odio, el acoso sí mata”, expresó al cierre la periodista Catalina Suárez.