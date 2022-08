Aprendí cosas que no enseñan en la escuela: doctora que resistió a seis cirugías

La doctora Claudia Martínez, médico residente de tercer año en el Hospital e Instituto de Rehabilitación e Investigación Memorial Hermann, habló en La W sobre su historia de paciente a médico.

La doctora Claudia Martínez tuvo que someterse a seis cirugías cerebrales y vivió un accidente cerebrovascular y esa experiencia la llevó a tomar la decisión de ayudar a otros pacientes en la medicina física y rehabilitación.

Es médico residente de tercer año en el Hospital e Instituto de Rehabilitación e Investigación Memorial Hermann y contó que desde pequeña siempre quiso ser doctora. “Mi papá siempre estaba trabajando mucho, sabía que iba a ser duro ser doctora, pero no imposible, más con las condiciones médicas que tenía que sufrir”.

Sobre su experiencia como paciente, indicó que ese episodio fue lo que la motivó a ayudar a otros con conocimientos más allá de la medicina.

“De paciente aprendí muchas cosas que uno no aprende en la escuela de medicina, yo quería volver de doctora a ayudar a los pacientes. Quiero enseñar mi historia porque todos necesitan cosas diferentes, comparto mi historia para que la gente vea y pueda luchar”, relató la doctora Martínez.

Tiene 31 años y aseguró: “quise hacerlo por mí, muchos me decían que no podía ser doctora si no podría cuidarme a mí misma, pero aprendí esas cosas para ayudar a mis pacientes de forma más humana”.

En su formación como médico residente también ha encontrado que compartir su historia se puede convertir en una inspiración para aquellos que experimentan alguna discapacidad.

En el encabezado escuche el relato completo de la doctora Claudia Martínez.