Cese al fuego bilateral es fundamental en la mesa de diálogos: exnegociador con ELN

La W conversó con el general (r) Eduardo Herrera Berbel a propósito del viaje a Cuba del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con el propósito de comenzar a tener acercamientos frente a la posible reanudación de los diálogos del Gobierno Nacional con el grupo armado del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

En primer lugar, Herrera Berbel, quien fue miembro de la mesa de negociación con el ELN entre 2013 y 2017, aseguró que en esta nueva etapa de conversaciones no ha sido llamado o consultado: “Quiero ser sincero: no he sido llamado para ninguna consulta por mi participación en ese proceso de cuatro años”.

Con respecto a Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, mejor conocido como alias ‘Antonio García’ y jefe máximo del ELN, quien ha asegurado que es necesario retomar los diálogos en el punto en que quedaron la última vez, el general (r) Herrera recordó cuál fue la situación del Comando Central del ELN (COCE) la última vez:

“El acuerdo de 2016 fue resultado de una fase exploratoria. Se inició su discusión en la fase pública a partir de febrero de 2017 y se comenzó a avanzar en el desarrollo de esa agenda. Allí se dieron unos logros y audiencias preparatorias, se hizo un cese al fuego de 101 días, se avanzó en el ‘Punto #1: Participación de la Sociedad’ y se estaba preparando un nuevo cese en julio de 2018″.

No obstante, el general en retiro aclaró que dicho cese no llegó a feliz término por “diferencias en la manera como se estaba pensando en la mesa por parte del ELN y el Ejército Nacional”.

Herrera contó que las conversaciones quedaron así, con un protocolo vigente para, en caso de ruptura, que la delegación del ELN pudiera regresar a Colombia. Sin embargo, dicho protocolo no se reconoció y por eso permanecen en Cuba desde agosto de 2018 sin negociación vigente o activa.

“Con relación al COCE, no se sabe la unidad que tengan. Pero es importante hoy que haya una reconfiguración de ese liderazgo y que ‘Antonio García’ sea la cabeza visible de esa organización”, explicó el general (r) a propósito de la apertura de una nueva etapa de diálogos.

Sobre si el ELN está unido o dividido hoy en día, Herrera aseguró que se ha especulado bastante sobre ese asunto. Sin embargo, por sus cuatro años escuchándolos en la mesa de negociaciones, asegura que ha notado que ‘Antonio García’ “está reafirmando la unidad”.

“Lo importante es que esa unidad soporte la exploración nuevamente o la reactivación de la mesa para buscar un acuerdo definitivo de base. No me atrevería a decir que es absoluta, pero si su jefe máximo está expresando esa voluntad, hay que creerle hasta que demuestre lo contrario”, sostuvo el general en retiro.

