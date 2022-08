La cantante Jeanette sufrió un intento de atraco en Colombia

La cantante de ‘Soy rebelde’ o ‘Por qué te vas’ ha recordado este trágico incidente que sufrió hace dos meses cuando se encontraba en Colombia para dar un concierto y lo ha contado ahora en una entrevista en el ABC, a propósito de su concierto hoy jueves en el Festival Sonorama en Aranda del Duero.

Jeanette viajaba en el asiento trasero de un automóvil semiblindado junto con Amaya Saizar (del Grupo Bravo) de camino al Estadio de Cali donde actuaban esa noche cuando un motorista se paró al lado y les apuntó con una pistola para que le dieran el celular y otras pertenencias. “Como hacía mucho calor y no quería poner el aire acondicionado porque me estropea la voz, bajamos las ventanillas”. Fue en ese momento cuando el atracador apuntó con su pistola y empezó a disparar.

La cantante de 70 años recuerda cómo su chófer sacó una pistola que llevaba en los pies y se produjo el intercambio de disparos. “Yo me protegí instintivamente con una libreta de cuero con la que me estaba abanicando y una bala me pasó rozando”. Los cristales del vehículo quedaron todos destrozados y ella con el miedo en el cuerpo, pero eso no le impidió atender esa noche su concierto en Cali.

Este miércoles, Jeanette se subirá al escenario del Festival Sonorama, en Aranda del Duero (España), y su siguiente parada será Nueva York.