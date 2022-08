Hombre terminó inconsciente tras discusión con guardia en ‘Cuadra Play’, Bucaramanga

“Cuadra Play”, es un lugar reconocido en Bucaramanga para rumbear, pero también, se ha convertido en una zona de mala fama por el consumo y venta de estupefacientes, riñas y prostitución, según las denuncias que han hecho los presidentes de la JAC del sector de Cabecera.

Hombre recibió fuerte golpiza cuando era neutralizado por guardias de seguridad

El último episodio de escándalo fue con un video que se viralizó en redes sociales en el que, al parecer, guardias de seguridad de un establecimiento comercial intentan neutralizar a una persona que estaba bajo efectos del alcohol, pero, este individuo forcejea hasta que es tirado al piso. En ese momento suena un estruendo cuando golpea con el cemento y desde ese instante, pareciera que la víctima no reaccionara más.

La W ha consultado con la Secretaría del interior de Bucaramanga, Policía de Bucaramanga y la JAC de Cabecera, y hasta el momento no hay ningún reporte de una persona herida en el sector.

Según César Niño, jefe de seguridad de la zona, las riñas en el lugar son constantes, pero, al no denunciar los enfrentamientos ante las autoridades, no quedan registradas y por eso no hay reporte de esta persona que habría quedado inconsciente en el piso.

“Un día normal se presenta 6 riñas grupales, causa preocupación, hay lesionados de todo tipo. Un video que en cuarta etapa, se están solicitando las cámaras de seguridad, es un foco de consumo de drogas, los jóvenes toman, la policía va y los sacan y vuelven, como junta de acción, hemos propuesto recuperar esas zonas. Los inconvenientes entre las carrera 33, 34, 35. Del otro video, no hay reporte de lesionado, nunca se sabe qué pasa, no ponen denuncio”, dijo el César Niño, jefe de seguridad del barrio Cabecera.

