“Petro no conoce mi propuesta, me dieron un portazo en el Pacto”: Montealegre

El exfiscal general Eduardo Montealegre habló con Sigue La W y reveló si fue cierto que recibió un “portazo” del gobierno de Gustavo Petro y su propuesta de la paz total no fue puesta a consideración. En sus palabras, no “quisieron estudiarla” y no está de acuerdo con el nombramiento de Néstor Osuna como ministro de Justicia.

“No le envíe directamente la propuesta a Petro, pero sí presente mi propuesta y pedí citas con personas del alto gobierno, pero no me dieron ninguna cita, no quisieron escuchar mis propuestas”, mencionó.

Asimismo, señaló que “no está haciendo política contra Petro”, pero sí quiere advertir que los caminos que proponen para llegar a la paz total no serían los adecuados, según su experiencia.

Además, contó la razón por la que renunció a redactar la propuesta de paz total se debe a un desacuerdo con los instrumentos que implementaría el Gobierno de Gustavo Petro para su consecución.

“El punto central de mi renuncia es que no estoy de acuerdo con el camino o instrumentos que está buscando el Gobierno para conseguir la paz total. Creo en la paz, en el diálogo, no en la guerra, me parece que el Estado colombiano logrará más frente a una política de sometimiento que una guerra. Mi distanciamiento por el Gobierno no es por el fin de consecución de la paz, sino por el camino o las herramientas que buscan en esta paz total”, afirmó.