Elección del contralor: primera victoria del presidente Petro

Todos unidos por elección del contralor:

Hoy la cita no será por la votación sino por una elección segura, los honorables congresistas llegarán unidos a votar.

Guarden esa foto, porque verlos coordinados es casi un milagro, bueno a no ser que los consientan por igual. Hoy esos que se rasgaban las vestiduras para llegar diciendo que les molestaba la corrupción, el lobby y tantas cosas, calladitos y calladitas votarán igual.

Y con esto llega la primera ganancia del presidente Petro en el Congreso, esta es su primera gran victoria, el candidato del Pacto los convenció a todos.

Hay que decir que el movimiento de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y el partido de Colombia Justa Libres son los únicos que no han dicho por quién votarán.

Así que todo lo que criticaban desde el Pacto Histórico, hoy lo conseguirán igual: un contralor elegido con la lupa del partido de gobierno.

¿Mery Gutiérrez se queda como ministra de las TIC?

La designación del Ministerio de las TIC a Mery Gutiérrez generó rumores y esa intriga afecta a una cartera que maneja un presupuesto de más de 2,5 billones de pesos. Fuentes le comentaron Al Oído que está muy cerca el nombramiento y muy probablemente que la doctora Mery Gutiérrez si se posesione.

Al Oído contactó al equipo jurídico del Pacto, quienes confirman que no existe ninguna inhabilidad ni incompatibilidad en cuanto a lo jurídico con Gutiérrez, sin embargo, desconocen si sea ella quién se posesione.

Ahogados

Suárez expresó al cierre, “los que dan patadas de ahogado son los congresistas que no se quieren bajar el sueldo, unos dicen que allá aguantan hambre, otros que solo les quedan libres 8 millones como si fuera nuestra culpa cómo se gastan o malgastan el sueldo, otra honorable senadora ya va en que los medios extorsionan. La invitación que les hacemos a su oído es a que dejen esas patadas de ahogados, les queda mejor decir no me bajo el sueldo y punto, pero dejen de enredar la pita, es que nos gusta hablar del cambio, pero cuando no nos toca.”