No tenemos en qué sacar a los enfermos por falta de vías en Lorica: líder comunal

El presidente de la Asociación de Comunas de Lorica, Córdoba, Robert Dimas, denunció que el pésimo estado de las vías en zona rural de este municipio del Bajo Sinú impidió que un hombre de 77 años recibiera atención médica, pese a los esfuerzos de la comunidad que intentó sacarlo en hamaca desde el corregimiento de Candelaria.

“Este paciente que trasladamos en hamaca falleció desafortunadamente, lo sacamos con mucha dificultad bajo agua porque no tenemos vías, no entran los carros, no entra nada y está muy difícil. Hay carros que entran, pero con mucho riesgo porque hay puentes partidos, escuelas en el agua, animales muertos y la situación es muy dura en Lorica, Córdoba”, dijo el líder comunal.

“La situación es difícil por las inundaciones, muchos corregimientos están afectados. Somos 19 corregimientos en la margen izquierda y somos más de 50.000 habitantes con 164 veredas que están que colapsan”, agregó el líder comunal.

Lorica es el municipio con mayor registro de damnificados en el departamento de Córdoba, cerca de 11.471 personas están afectadas por esta crisis, las mismas que exigen atención ante un panorama que cada día se complica.

“Preocupa mucho reconocer que la capacidad del embalse Urrá está a menos de 20 centímetros de superar la cota máxima en el nivel de su rebosadero. Estamos ante inminentes desbordamientos río abajo, siendo las poblaciones más afectadas las de los municipios de Tierralta, Valencia, Montería, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento”, puntualizó en un comunicado el senador liberal Fabio Amín, quien sostuvo que son cerca de 40.000 lo damnificados de Córdoba que esperan ayudas humanitarias por parte del Gobierno Nacional.