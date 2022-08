Activan protocolos de emergencia ante posible desbordamiento del embalse Urrá

Luego de que el presidente de la empresa Urrá, Rafael Piedrahita, advirtiera que “los pronósticos de los centros especializados indican que las fuertes lluvias en el 2022 van a continuar, por lo que es necesario que las comunidades aguas abajo estén alerta, principalmente, ante un posible rebose del embalse Urrá, lo cual ya se ha informado al Comité de Gestión de Riesgo de Desastres”.

En ese sentido, las autoridades en Montería informaron que desde ya se han activado los respectivos protocolos ante una posible emergencia que se pueda generar por el desbordamiento de este embalse ubicado en el municipio de Tierralta, Córdoba.

“Hay que indicar que en este momento la cota del embalse es de 130.3 msnm y la profundidad del río a la altura de la estación de medición El Campano es de 4.1 metros de profundidad. Niveles que son altos pero que hasta el momento no llegan a ser catalogados como críticos”, se precisó por parte de las autoridades en Montería durante la noche del 17 de agosto.

“Las alertas de Urrá se mantienen debido a las grandes cantidades de agua que está recibiendo el embalse producto de la época de lluvias. Por su parte, el Ideam para este 18 de agosto pronosticó en Montería un clima nublado desde las 1:00 a.m. hasta 6:00 a.m., día soleado entre las 7:00 a.m. y el medio día y lluvias entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.”, agregaron la administración municipal.

Montería es uno de los 28 municipios que se encuentra en calamidad pública en el departamento de Córdoba por la intensidad de las precipitaciones. Actualmente, tendría un registro oficial de 929 damnificados por las inundaciones.