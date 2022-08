La Contraloría no puede seguir siendo juez y parte: excontralor Edgardo Maya

A propósito de la idea de un eventual final de la Contraloría General de la República, Sigue La W conversó con el excontralor Edgardo Maya Villazón sobre los puntos principales de su propuesta.

El excontralor no es el primero en referirse a una propuesta así, pues el presidente del Senado, Roy Barreras, ya había anunciado que se radicará un acto legislativo para eliminar la Contraloría.

“Estoy radicando un acto legislativo con la firma de dos docenas de parlamentarios para eliminar la institución de la Contraloría como se conoce y avanzar en la creación de un Tribunal de Cuentas que tendrá otro origen”, indicó Barreras.

Por su parte, el actual contralor, Carlos Hernán Rodríguez, anunció tras su elección que la Contraloría “no puede ser un instrumento de chantaje”.

¿Qué dice el excontralor Maya?

De acuerdo con Edgardo Maya, se debe pensar en la creación de otro organismo que no sea juez y parte para aumentar el control fiscal en el país.

“La Contraloría no puede seguir siendo juez y parte, que hace la investigación e inicia el juicio de responsabilidad fiscal. Llegó la hora y es un cambio necesario de crear este tribunal de cuentas para que sean personas ajenas a la auditoría los que hagan el juicio de responsabilidad fiscal”, indicó Maya.

En la conversación también aseguró que durante su gestión al frente de la Contraloría, entre 2014 y 2018, habló de la eliminación de las contralorías departamentales.

“He pensado en la supresión radical y eliminación total de las contralorías regionales, eso no puede estar sectorizado. Así se haya puesto el poder, pero eso no funciona, tiene que ser un solo cuerpo”, explicó.

El excontralor Maya también se refirió a la necesidad de impulsar la carrera administrativa en la Contraloría, pero dejando atrás los nombramientos de carrera. “En la Contraloría hay una gran cantidad de funcionarios con un inmenso conocimiento, eso hay que aprovecharlo, no se puede desperdiciar, echar a la basura, soy partidario de la carrera administrativa”, manifestó.

Justamente indicó que la única manera de acabar con los chantajes y la “mermelada” en la entidad es con el acceso a los cargos en la Contraloría a través de concursos.

¿Qué opina de la elección de Carlos Hernán Rodríguez?

A propósito de la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general de la República, quien se quedó con las mayorías en el Congreso, indicó que este proceso “fracasó”.

“Creo que este sistema de elección de contralor no debe repetirse, fracasó, lo que acabamos de presenciar es la prueba, no hay debate posible. Creo que la Contraloría debe avalar un cambio del control fiscal, el dinero es de todos los colombianos”, dijo.

En el encabezado, escuche la entrevista completa con el excontralor Edgardo Maya.