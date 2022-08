MinAgricultura critica al Banco Agrario y anuncia que será “un gran banco público”

Durante su presentación ante los banqueros de Colombia reunidos en Cartagena, en la edición número 56 de la Convención Bancaria, la ministra de Agricultura, Cecilia López, les explicó los ejes centrales de la reforma agraria e hizo énfasis en la necesidad de que el Banco Agrario vuelva a ser un banco al servicio del campesinado.

López criticó a ese Banco y a Finagro porque, según ella, se han concentrado en ser competencia de los otros bancos y han perdido su foco.

“Tenemos que volver a traer el Banco Agrario y Finagro otra vez al sector rural, porque en ese proceso en el que se fueron a Hacienda se perdió la vocación rural, porque creyeron que eran privados y pusieron fue a competir con los grandes privados y perdieron su vocación”, dijo la ministra.

Y de inmediato explicó que el primer punto es “traerlos” nuevamente a la cartera que lidera para “replantear cuál es su función, porque el presidente quiere que el Banco Agrario sea ese gran banco público que atienda no solo a los pobres rurales, sino a los pobres urbanos, a los pequeños productores urbanos”.

Aprovechó para pedirles a los banqueros su apoyo en esa labor de transformar el BanAgrario. “Ahí necesitamos el apoyo de ustedes. ¿Cómo se hace?, parece que Brasil es un buen ejemplo, en donde el banco público es el tercer banco del país. Entonces, tenemos que trabajar en eso”, puntualizó.

“Luz verde” para entrar a la SAE

Otro de los puntos centrales explicados por López tiene que ver con la voluntad de distribución de tierras productivas que han sido propiedad de narcotraficantes y que ahora ya están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“La idea es usar la tierra que se pueda de los narcos. Vamos a trabajar en eso, no es fácil, no toda se puede distribuir, no toda está lista para distribuir, pero ahí vamos a empezar, estoy esperando que el ministro Ocampo (José Antonio Ocampo, ministro de Agricultura)”.

La Ministra también detalló que esa tierra que será redistribuida será específicamente la que sean productivas. “Ya tenemos alguna idea de cuáles podrían ser las tierras que pueden distribuirse, inclusive tierras que de pronto se pueden titular porque están ocupadas por personas que cumplen con los requisitos. Ese es un trabajo dispendioso”, expresó.

La idea explicada por López va en la misma dirección de lo que ha sugerido el presidente Gustavo Petro, quien este miércoles indicó que los bienes incautados a la mafia deben pasar al servicio del pueblo.