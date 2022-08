“No he intentado convencerlo”: Ancelotti confirma que el deseo de Casemiro es irse

Madrid

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confirmó que el centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro le ha comunicado este viernes su deseo de abandonar el club y firmar por el Manchester United.

“Es un tema que he hablado esta mañana con él, quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad”, confirmó Ancelotti en rueda de prensa, adelantando el acuerdo que se cerrará este viernes entre Real Madrid y Manchester United.

“El club y yo lo entendemos, porque Casemiro, por lo que ha hecho en este club y la persona que es, tenemos que respetar el deseo que él tiene. Ahora hay negociaciones en este momento, nada es oficial y sigue siendo jugador del Real Madrid, pero es clara su voluntad de salir. Si encuentran un acuerdo, tenemos recursos para reemplazarlo”, añadió.

Ancelotti desveló la conversación que mantuvo esta mañana con Casemiro, el momento en el que el jugador le comunicó su deseo de no viajar a Vigo. El técnico italiano confesó que no intentó convencer al brasileño, con quien guarda una gran amistad.

“No le he intentado convencer, solamente he escuchado, porque en todo el periodo que ha estado aquí siempre he hablado con él, somos confidentes y nos ha ayudado mucho. He escuchado su voluntad y su deseo, no hay manera de volver atrás. Si la negociación sale bien y llegan a un acuerdo, tenemos que desearle lo mejor y mirar lo que tenemos. El agradecimiento es grande por lo que ha hecho y lo que está haciendo”, manifestó.

Casemiro iba a ser titular el sábado en Balaídos ante el Celta. Ancelotti no ha sabido hasta hoy, viernes, que las noticias de los tres últimos días eran ciertas. “A veces no haces caso a lo que escuchas y lees, había rumores que no hice caso”, admitió. “Ayer me di cuenta de que podía pasar, pero los planes del Real Madrid no cambian. Lucharemos por todas las competiciones, lo haremos bien seguro, con y sin Casemiro”.

Del brasileño destacó que con sus cualidades de mediocentro pasa a la historia por “combinar muy bien con los medios de más calidad” y la sociedad que ha creado con Luka Modric y Toni Kroos. “Ha sido una combinación importante para el éxito del club en este periodo”, resaltó.

No valoró la decisión de Casemiro de cambiar a un club campeón de Europa como el Real Madrid con el que lo ha ganado todo, con un grande de Inglaterra que vive un mal momento institucional y deportivo como el Manchester United, que esta campaña no disputará la Liga de Campeones.

“Son temas personales, Casemiro entiende muy bien lo que es el Real Madrid pero después está su voluntad. Me pasóo algo parecido cuando era entrenador del Milan. llegó un momento en el que te encuentras muy bien pero quieres probar algo nuevo. El club era como mi familia, pero pensaba probar una nueva experiencia en una nueva liga, un nuevo país, un nuevo idioma. Es algo personal y lo entiendo perfectamente”, sentenció.